Arkasspor'un rakibi Ziraat Bankkart

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde deplasmanda Afyon Belediye Yüntaş'ı yenerek ilk galibiyetine imza atan Arkasspor, yarın 3'üncü hafta mücadelesinde İzmir'de Ziraat Bankkart'ı konuk edecek. Atatürk Voleybol Salonu'ndaki mücadele saat 15.00'te start alacak. Ankara ekibi karşısında sahaya galibiyet için çıkacaklarını belirten Basın Sözcüsü Uğur Özden, "Afyon'dan aldığımız galibiyeti Ziraat Bankkart'ı mağlup ederek süslemek ve üst üste 2'nci galibiyetimizi almak istiyoruz" dedi.

- İzmir