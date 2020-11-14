Arkasspor ve Altekma deplasmanda

Son olarak derbide Arkasspor'a 3-2 kaybeden Altekma ise Yozgat deplasmanında saat 16.00'da Sorgun Belediyespor'un konuğu olacak.

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