Arkasspor ve TFL Altekma ilk maçlarda

VOLEYBOL Efeler Ligi'nde 13 Eylül 'de başlayacak yeni sezon öncesi İzmir temsilcileri Arkasspor ve TFL Altekma, AXA Sigorta Kupa Voley mücadelelerine çıkacak. Arkasspor, kupada Bursa 'nın ev sahipliğindeki B Grubu'ndaki ilk maçında Cengiz Göllü Spor Salonu'nda saat 16.00'da Afyon Belediye Yüntaş ile karşı karşıya gelecek. TFL Altekma ise İstanbul 'daki A Grubu'nda saat 18.30'da Burhan Felek Spor Salonu'nda saat 18.30'da Fenerbahçe HDI Sigorta ile rakip olacak. Gruplarında çıkacakları 3 maç sonucu ilk 2 sırayı alan ekipler isimlerini son 8 takım arasına yazdıracak.

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