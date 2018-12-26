Arkeoköy'de 'Ev Pansiyonculuğu' Kursu İlk Meyvelerini Verdi

Çanakkale Merkeze bağlı Tevfikiye köyünde, 2018 Troya Yılı çalışmaları kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Eğitim ve Araştırma Genel Müdürlüğü ve OPET işbirliği ile düzenlenen ev pansiyonculuğu eğitimini başarı ile bitiren kursiyerlere sertifikaları düzenlenen törenle verildi.

Çanakkale Merkeze bağlı Tevfikiye köyünde, 2018 Troya Yılı çalışmaları kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Eğitim ve Araştırma Genel Müdürlüğü ve OPET işbirliği ile düzenlenen ev pansiyonculuğu eğitimini başarı ile bitiren kursiyerlere sertifikaları düzenlenen törenle verildi.



Tevfikiye Köyünde gerçekleştirilen sertifika törenine, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz, Müdür Yardımcısı Cemil Agas, OPET Petrolcülük A.Ş Sosyal Sorumluluk Projeleri Çanakkale Saha Sorumlusu Fatma Hacıalioğlu, Tevfikiye Köy Muhtarı Hüseyin Dinç ve kursiyerler katıldı.



Yerelde kalkınma için nitelikli insan gücü yetiştirmenin önemine inandığını ifade eden İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz,"Kültür Turizm Bakanlığımız bünyesinde; son on yılda Çanakkale-Merkez, Ayvacık, Bozcaada, Gökçeada, Ezine, Eceabat, Lapseki ilçeleri, Pınarbaşı, Tevfikiye köylerinde 14 adet olmak üzere ev pansiyonculuğu kursları açılmıştır. Toplamda 808 kursiyerimizin sertifikalarını teslim ederek, şehrimizin ekonomisine, istihdamına katkı sağlamak için önemli bir adım atmış olduk. Hedefimiz bu tür kurslarımızı en üst seviyeye çıkarmak olacaktır. Ev Pansiyonculuğu Kursu sürdürülebilir turizm gelişiminde yerel halk girişimciliğinin geliştirilmesi ve yerel kalkınmada önemli bir yer tutmaktadır. Yöre halkının geçimine büyük katkı sağlayacak kurslarımıza katılan kursiyerlerimize ve uzman öğretmenlerimize katılımlarından dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.



Tevfikiye Köyünde ev pansiyonculuğu kursunun ilk meyvelerini verdiğini dile getiren Köy Muhtarı Hüseyin Dinç ise, " Köyümüz tarım ve hayvancılık ile geçimini sağlamaktadır. 2018 Troya Yılı ile birlikte Tevfikiye köyünde yerel kalkınma anlamında birçok proje gerçekleştirildi. Biz, insanımız yerinden yurdundan olmadan, kültürünü ve sosyal dokusunu korusun, yaşam standartları yükselsin istiyoruz. Bu eğitimler de bu işin bir parçası. Ev pansiyonculuğu eğitimi alan 39 kursiyerimiz sertifika almaya hak kazandı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından eğitimleri tamamlayan 39 kursiyere sertifikaları teslim edildi. - ÇANAKKALE

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Akar, CHP'li Özgür Özel Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu

Metin Akpınar Hakkında Konuşan Bahçeli, Mussoli'nin Asıldığı Fotoğrafı Gösterip "Kendisine Yazık Etti" Dedi

Son Dakika! Devlet Bahçeli: Yıldırım, Belediye Başkanı Olursa İstifa Edip Etmeyeceğine O Zaman Karar Verir

Güvenlik Görevlileri Aracını Hatalı Park Eden Yaşlı Adamı Tekme Tokat Dövdü