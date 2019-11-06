Son Dakika Haberleri: Arkeolog Çınaroğlu son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika Güncel Arkeolog Çınaroğlu son yolculuğuna uğurlandı

Arkeolog Çınaroğlu son yolculuğuna uğurlandı

7 saat önce

Hayatını kaybeden Arkeolog Prof. Dr. Aykut Çınaroğlu, Kocatepe Camisi'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Arkeolog Çınaroğlu son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Hayatını kaybeden Arkeolog Prof. Dr. Aykut Çınaroğlu, Kocatepe Camisi'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Törene, Çınaroğlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, öğrencileri ve meslektaşları katıldı.

Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çınaroğlu'nun cenazesi, defnedilmek üzere kazılara hayatını adadığı Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Alacahöyük köyüne götürüldü.

Türkiye Barolar Birliği, Metin Feyzioğlu, Kocatepe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 02:06 Kaynak: AA
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