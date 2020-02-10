Arkeolog Merve'nin intiharına neden olan eserlerin sayımı devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Arkeolog Merve'nin intiharına neden olan eserlerin sayımı devam ediyor - Son Dakika

Arkeolog Merve'nin intiharına neden olan eserlerin sayımı devam ediyor

6 saat önce

GAZİANTEP'teki Zeugma Mozaik Müzesi'ndeki eksik tarihi eserleri zimmetine geçirmesi için mobbinge uğradığı öne sürülen arkeolog Merve Kaçmış'ın (33), intiharının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında müzede başlatılan envanter sayımı devam ediyor.

Arkeolog Merve'nin intiharına neden olan eserlerin sayımı devam ediyor, System.String[]

GAZİANTEP'teki Zeugma Mozaik Müzesi'ndeki eksik tarihi eserleri zimmetine geçirmesi için mobbinge uğradığı öne sürülen arkeolog Merve Kaçmış'ın (33), intiharının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında müzede başlatılan envanter sayımı devam ediyor. Soruşturmada, müze müdürü E.Ö. ile 2 uzman, görevden uzaklaştırılmıştı.

Gaziantep'te bulunan Zeugma Mozaik Müzesi'nde 2 yıldır görev yapan arkeolog Merve Kaçmış, izin alıp, memleketi Diyarbakır'daki ağabeyi Ömer Ozan Kaçmış'ın evine gitti. Genç arkeolog, 13 Ocak günü ağabeyinin 8'inci katındaki evinin penceresinden atlayarak intihar etti.

Yakınları, Merve Kaçmış'ın, müzeden kayıp olan tarihi eserleri zimmetine alması yönünde mobbinge maruz kaldığını, bu nedenle psikolojisinin bozulup intihar ettiği öne sürdü.

Arkeolog Merve Kaçmış'ın intiharı ile ilgili adli soruşturma başlatılırken, Kültür ve Turizm Bakanlığı da iddiaları mercek altına aldı. Bakanlık tarafından başlatılan soruşturmada, Zeugma Mozaik Müzesi'ne müfettiş gönderildi. Soruşturma kapsamında, müze müdürü E.Ö. ile 2 uzman görevden alınırken, Merve Kaçmış'ın 'Pişmiş Toprak Eserler'i görevden ayrılan personelin zimmetinde olmasına rağmen zimmetine alması yönünde baskıya maruz kaldığı öne sürüldüğü müzede tarihi eserlerin sayımının devam ettiği öğrenildi.


Zeugma Mozaik Müzesi, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 04:45 Kaynak: DHA
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