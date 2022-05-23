Arkeologlar Hunan'da Tarihi Qing Hanedanlığı'na Uzanan 25 Mezar Buldu - Son Dakika
Üye Girişi

Arkeologlar Hunan'da Tarihi Qing Hanedanlığı'na Uzanan 25 Mezar Buldu

23.05.2022 21:51
Arkeologlar Hunan'da Tarihi Qing Hanedanlığı'na Uzanan 25 Mezar Buldu

CHANGSHA, 23 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in orta kısımlarındaki Hunan eyaletinin kültürel kalıntılar ve arkeoloji araştırma enstitüsünün verdiği bilgiye göre arkeologlar tarihi Qing Hanedanlığı'na (1644-1911) uzanan 25 mezar buldu.

CHANGSHA, 23 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in orta kısımlarındaki Hunan eyaletinin kültürel kalıntılar ve arkeoloji araştırma enstitüsünün verdiği bilgiye göre arkeologlar tarihi Qing Hanedanlığı'na (1644-1911) uzanan 25 mezar buldu.

Arkeologlar Hunan'da Tarihi Qing Hanedanlığı'na Uzanan 25 Mezar Buldu

Çin'in orta kısımlarındaki Hunan eyaletinin Yongzhou kentindeki Houbeishan mezar kompleksinde gün yüzüne çıkarılan bir kültürel kalıntıyı gösteren arşiv fotoğrafı. (Fotoğraf: Hunan Eyaleti Kültürel Kalıntılar ve Arkeoloji Araştırma Enstitüsü/Xinhua aracılığıyla)

Arkeologlar Hunan'da Tarihi Qing Hanedanlığı'na Uzanan 25 Mezar Buldu

Çin'in orta kısımlarındaki Hunan eyaletinin Yongzhou kentindeki Houbeishan mezar kompleksinde gün yüzüne çıkarılan bir porselen kaseyi gösteren arşiv fotoğrafı. (Fotoğraf: Hunan Eyaleti Kültürel Kalıntılar ve Arkeoloji Araştırma Enstitüsü/Xinhua aracılığıyla)

Arkeologlar Hunan'da Tarihi Qing Hanedanlığı'na Uzanan 25 Mezar Buldu

Çin'in orta kısımlarındaki Hunan eyaletinin Yongzhou kentindeki Houbeishan mezar kompleksinde gün yüzüne çıkarılan bir kültürel kalıntıyı gösteren arşiv fotoğrafı. (Fotoğraf: Hunan Eyaleti Kültürel Kalıntılar ve Arkeoloji Araştırma Enstitüsü/Xinhua aracılığıyla)

YORUMLAR
500
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Araştırma, Arkeoloji, Hunan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arkeologlar Hunan'da Tarihi Qing Hanedanlığı'na Uzanan 25 Mezar Buldu - Son Dakika


Son Dakika
21:29 Ülkemizde 23 Mayıs koronavirüs verileri açıkladı! 922 yeni vaka tespit edildi, 3 kişi hayatını kaybetti
21:10 İlk kez A Milli Takım'da top koşturacak Tiago Çukur kimdir? İşte tüm merak edilenler
20:50 Erdoğan'dan Suriye'de yeni harekat planı: Hazırlıklar bitince operasyon başlayacak
20:38 Erdoğan, bir Türk vatandaşının uzaya gönderileceğini açıkladı
20:18 Erdoğan, yoklama kaçağı gençler için açıklama yaptı: Bedelli askerlikten faydalanma yolunu açıyoruz
20:16 Açık cezaevlerindeki hükümlülerin izinleri 31 Temmuz 2023'e kadar uzadı!
20:13 İmza atmaya çok yakın! İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı
19:44 AK Partili belediye şarkıcı Niyazi Koyuncu'nun konserini iptal etti! Sanatçı, sosyal medyadan tepki gösterdi
19:37 "Kılıçdaroğlu aday olacak" iddiası gündem oldu! CHP'den konuya ilişkin açıklama geldi
19:36 Fatih Karagümrük'ten Stefan Kuntz'a sert tepki: Bu milletin temsilcisi olamaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 21:58:03. #1.13#
SON DAKİKA: Arkeologlar Hunan'da Tarihi Qing Hanedanlığı'na Uzanan 25 Mezar Buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement