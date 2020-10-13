Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı

Rus Atlantisi olarak bilinen Sibirya bölgesindeki Tuva Cumhuriyeti'nde yapılan kazılarda 2 bin 100 yıllık olduğu tespit edilen ve üzerinde tuş benzeri yapılarla bir telefonu andıran gizemli keşif dünyanın gündemine bomba gibi düştü.

KEMER TOKASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Akıllı telefona benzeyen cisim, Bronz Çağı'ndan Cengiz Han dönemine kadar kullanılan bir mezarlık bölgesinde keşfedildi. Söz konusu cismin aslında turkuaz, carnelian ve sedef kakmalı süslemelere sahip değerli taş jetlerden yapılmış büyük -18cm'ye 9cm- şık bir kemer tokası olduğu açıklandı.

'iPHONE' VE 'NATASHA' İSMİNİ VERDİLER

Kalıntıyı bulan arkeologlar, kadın iskeletine 'Natasha'; Çin wuzhu paralarıyla süslenmiş siyah dikdörtgen nesneye ise telefona çok benzediği için 'iPhone' adını verdiler.

İşte heyecan yaratan o keşif: