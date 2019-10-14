Arkeoloğu öldüren sanık

Antalya'nın Kemer ilçesi Çıralı sahilinde bıçaklayarak öldürdüğü Olimpos Antik Kenti kazı alan sorumlularından arkeolog Sinan Sertel ağır yaralıyken, sanık Sadık Poyraz'ın kendisinden şikayetçi olunmaması için yaralıyı hastaneye götüren kişiye mesaj attığı ortaya çıktı.

Tartıştığı arkeolog Sinan Sertel'i öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Sadık Poyraz (32) hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

11. Ağır Ceza Mahkemesinde kabul edilen iddianamede, olay sonrası Antalya Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca alınan kan örneği incelemesinde sanığın kanında uyuşturucu bulunduğu bildirildi.

İddianamede, Kemer ilçesi Tekirova Mahallesi Çıralı sahilinde Olimpos Antik Kentinde kazı yapan ekipte görevli Sinan Sertel'in Sadık Poyraz tarafından "Olimpos antik kentinde ağaç kesme" bahanesiyle bıçaklanarak öldürüldüğü belirtildi.

"Sinan'ın benden şikayetçi olmamasını istiyordum"

İfadelerin de yer aldığı iddianamede sanık Poyraz, olaya ilişkin şunları kaydetti:

"Sosyal medyadan, 'Olimpos'ta bir ağaç katliamı yapılmakta, işin teknik kısmını bilmem ama yapılan bana doğru gelmedi. Pazar günü sahilde toplanalım, olayın ne olduğunu anlayalım.' paylaşımını bir süre sonra kaldırdım. Daha sonra Sertel ile bir mekanda tesadüfen karşılaştım. Aramızda tartışma çıktı. Oradan ayrıldıktan bir süre sonra arkeolog Sertel'in kaldığı pansiyona gittim. Pansiyonda yoktu. Bir yerden numarasını buldum. Onu Olimpos'ta bir mekana çağırdım. Çıkan tartışmada kendimi korumak için cebimden çıkardığım bıçağı Sertel'e iki defa salladım, sonra olay yerinden ayrıldım. Bıçağın ucunda çok az miktarda kan görünce Sinan'ın yaralandığını düşündüm. Sinan'ı hastaneye götüren Zafer'e attığım mesajda, Sinan'ın benden şikayetçi olmamasını ve aracı olmasını istedim."

"Adam ölüyor sen neyin derdindesin"

İddianamede tanık olarak ifadesine yer verilen Zafer B. ise Poyraz'ın sosyal medya üzerinden Olimpos'un videosunu paylaşarak tehdit edildiğine dair, kazı ekibine ya da Sinan Sertel'e yönelik olarak paylaşımda bulunduğunu, Sertel'in Poyraz'ı tehdit etmediğini belirtti.

Sanık Poyraz'ın arkeolog Sertel'i bıçakla yaralaması üzerine hemen hastaneye götürdüğünü anlatan Zafer B, "Poyraz bana, 'Sen ona söyle isim vermesin, beni şikayet etmesin, bu olay burada kapansın, daha fazla uzamasın' mesajı attı. Ben de adam ölüyor sen neyin derdindesin dedim. Daha sonra birçok mesaj attı ama ben mesajlarına dönüş yapmadım." ifadelerini kullandı.

Kemer'in Çıralı sahilinde 19 Mayıs'ta çıkan tartışmada Sadık Poyraz tarafından bıçakla yaralanan arkeolog Sinan Sertel (32), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan zanlı ise çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Sanığın yargılanmasına 16 Ekim'de başlanacak.