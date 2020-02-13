Arkeoloji profesöründen 2007'de Denizli'de çalınan kabartmanın bulunması talebi - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Arkeoloji profesöründen 2007'de Denizli'de çalınan kabartmanın bulunması talebi - Son Dakika

Arkeoloji profesöründen 2007'de Denizli'de çalınan kabartmanın bulunması talebi

6 saat önce

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü ve Laodikya Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, "Karahayıt Kabartması" olarak bilinen ve 2007'de kimliği belirsiz kişilerce çalınan traverten kabartmanın bulunmasını istedi.

Arkeoloji profesöründen 2007'de Denizli'de çalınan kabartmanın bulunması talebi, System.String[]

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü ve Laodikya Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, "Karahayıt Kabartması" olarak bilinen ve 2007'de kimliği belirsiz kişilerce çalınan traverten kabartmanın bulunmasını istedi.

Prof. Dr. Celal Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karahayıt ile Pamukkale arasındaki su yolu üzerinde, 97 santimetre eninde, 60 santimetre yüksekliğindeki, Yunan ve Roma mitolojisinin figürleri Artemis, Apollon ve Dionysos'un yan yana tasvir edildiği kabartmanın, çalındığı 2007 yılından bu yana bulunamadığını hatırlattı.

Kabartmanın bulunması için Kültür ve Turizm Bakanlığınca çalışma başlatıldığını ve Interpol'ün çalıntı eserler veri tabanına kaydedildiğini aktaran Şimşek, "Sosyal medya hesabından da eserin çalındığını tekrar hatırlatmak istedim. 13 yıldan bu yana kabartmadan ses yok. Interpol'e ve tüm valiliklere bilgi verilmiş. Duyarlılık olması açasından sosyal medyada bir paylaşım yaptım. Herkes tarihi eseri korumalı. Her eser kendi yurdunda, mekanında güzel." dedi.

Kabartma konusundaki tek yayının kendisi tarafından 2001'de yapıldığını dile getiren Prof. Dr. Şimşek, kabartmanın yapıldığı dönemde yan yana tasvir edilmiş üç figürle, su yolunun güvenceye alındığının simgelenmek istendiğini de sözlerine ekledi.

Celal Şimşek, Karahayıt, Pamukkale, Arkeoloji, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 04:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yıllar sonra ortaya çıktı! Erdoğan, Şener Eruygur'a "Kes ulan" diye bağırmış
Cumhurbaşkanlığı'ndan Kadir Şeker açıklaması: Haberleri görünür gerçeklik üzerinden yazarsınız ama hüküm olgusal gerçeklik üzerinden verilir Son dakika: Irak'ta ABD askeri üssüne katyuşa füzeleriyle saldırı düzenlendi

Son Dakika Haberleri
22:46 Zeynep Alkan'ın son paylaşımı takipçilerinin beğenisini kazandı
21:54 Tarkan'ın Bayrampaşa'daki arazisiyle ilgili 7'nci kez İBB Meclisi'ne gelen imar dosyası reddedildi
21:52 "Kalçalarını görelim" kavgası sona erdi! Danla Bilic ve Aşkım Kapışmak barıştı
18:55 Haluk Levent, iş insanı Erdoğan Uludağ'ın gerçek Robin Hood olmadığını açıkladı
17:46 Yasak Elma'da sürpriz ayrılık! Hakan Karahan projeden ayrılıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 22:52:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Arkeoloji profesöründen 2007'de Denizli'de çalınan kabartmanın bulunması talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]