Arkeoloji ve Sanatta Şapinuva Kazısını Konuşuldu
1 saat önce
Arkeoloji ve sanat dergisinde, derginin editörü Nezih Başgelen ve tarihçi Rıdvan Şükür, Çorum'un Ortaköy ilçesi sınırlarında bulunan Hititlilerin önemli şehri Şapinuva'da devam eden arkeolojik kazıyı değerlendirdiler.
İstanbul Beyoğlu'nda dergi merkezinde misafirini ağırlayan Arkeolog Nezih Başgelen, Hitit İmparatorluğunun stratejik ve askeri açıdan önemli şehri Şapinuva'daher yıl kazılarda yeni bulgulara ulaşıldığını söyledi. Başgelen ve Şükür, önümüzdeki yaz döneminde kazılara katılarak binlerce yıl önce Anadolu'da yaşamış büyük uygarlığın yeni bulgularının ortaya çıkmasına şahitlik etmek istediklerini belirttiler.
Çorum'un Ortaköy ilçesi sınırları içinde bulunan Hitit İmparatorluğunun stratejik ve askeri açıdan önemli şehri Şapinuva'da Ankara Üniversitesi Hititoloji bölümü başkanı Prof. Aygül Süel başkanlığındaki ekip tarafından yürütülen kazılarda daha önce M.Ö. 1400'e tarihlenen 4000 tabletlik Hitit İmparatorluğunun geçmişine ışık tutan bir arşivi bulunmuştu. Ayrıca Şapinuva İki fırtına tanrısı adına ayrı ayrı yapılmış olan iki tapınağı, Kraliçe sarayı, ordu komutanlığı gibi kurumlarıyla oldukça teşkilatlı kent durumunda bulunmaktaydı.
Uzun yıllardır tarih ve Anadolu arkeolojisi okuyan Şükür, Anadolu'da iz bırakmış medeniyetlerin izinde yürümeye, okumaya ve araştırmaya devam edeceğini söyledi.
İkili Şapinuva Kazı başkanı Süel'in kazı davetine bu yaz uyacaklarını söylediler.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 10:07 Kaynak: Bültenler
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