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Son Dakika Güncel Arkeolojide taşları konuşturuyoruz çalıştayı tarihe ışık tuttu

Arkeolojide taşları konuşturuyoruz çalıştayı tarihe ışık tuttu

36 dakika önce

Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi tarafından düzenlenen "Arkeolojide Taşları Konuşturuyoruz" temalı çalıştay, gerçekleştirilen birçok bilimsel içerikli oturumların ardından sona erdi.

Arkeolojide taşları konuşturuyoruz çalıştayı tarihe ışık tuttu, System.String[]

Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi tarafından düzenlenen "Arkeolojide Taşları Konuşturuyoruz" temalı çalıştay, gerçekleştirilen birçok bilimsel içerikli oturumların ardından sona erdi.


Taş aletlerin üretim ve kullanımlarını yaratıcılık perspektifiyle arkeolojik, antropolojik ve etnolojik yorumlar çerçevesinde ele alan çalıştay, ülkemizin farklı üniversitelerinden akademisyenler, alanında uzman konuklar, araştırmacılar ve öğrencileri bir araya getirdi. Üç gün süresince sekiz oturum şeklinde gerçekleştirilen çalıştayda; "Oluşum ve Yorum Arasında: Öğütme Taşları", "Av ve Yontmataş: Sosyo-Kültürel Açıdan Bakış", "Acıpayam Yontmataş Bulgularında Sapiens Öncesi Üretim Anlayışı", "Tunceli Yüzey Araştırması Sergisi", "Taşın Sanata Dönüştüğü Yapı: Prusias ad Hypium Antik Tiyatrosu" ve "Arkeoloji Eğitiminde Kalitenin Arttırılması: Problem ve Öneriler" başlıkları altında birçok sunum katılımcılarla paylaşıldı.


Taş aletlerle ilgili birçok konuyu sorgulamaya ve tartışmaya açan çalıştay, taş aletlere olduğu kadar onları üreten ve kullananlara farklı açılardan bakılabilmesine, söz konusu çalışma ve araştırmaların bulunduğu noktadan daha ileri seviyeye çıkarılabilmesine ve ülkemiz Arkekoloji alanının daha da geliştirilebilmesine katkı sağladı. Genç araştırmacılara ve Arkeoloji alanına ilgi duyanlara da ilham veren çalıştay, ortaya koyduğu araştırma ve çalışmalarla konu hakkında bilinmeyenleri gün yüzüne çıkararak tarihe ışık tuttu.


"Arkeolojide Taşları Konuşturuyoruz, Taş Aletler: Yorum ve Yaratıcılık" temalı çalıştay, genel değerlendirme oturumunun ardından sona erdi. - DÜZCE

Düzce Üniversitesi, Arkeoloji, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 10:46 Kaynak: İHA
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