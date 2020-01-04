Arkeolojik eserlere müşteri ararken yakalandılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Arkeolojik eserlere müşteri ararken yakalandılar - Son Dakika

Arkeolojik eserlere müşteri ararken yakalandılar

6 saat önce

KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde arkeolojik eserleri satmaya çalışan 2 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

Arkeolojik eserlere müşteri ararken yakalandılar, System.String[]

KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde arkeolojik eserleri satmaya çalışan 2 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda tarihi esere ise el konuldu.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Taşköprü ilçesinde ellerindeki arkeolojik eserleri satmak için müşteri arayan 2 kişiyi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapan ekipler; 1 kemik kabzalı kılıç, 1 sikke, 1 bronz ok ucu, 1 madeni iğne, 2 gözyaşı şişesi, 1 kemer tokası şeklinde metal obje, 1 pişmiş toprak küp ve küp içerisinde 50 sikke olduğu değerlendirilen obje, 3 imame, 1 metal istavroz obje, 1 yüzük, 6 taş obje, 6 tarihi olduğu değerlendirilen metal obje ele geçirdi.

Bulunan eserler, incelenmek üzere Müze Müdürlüğü'ne gönderilirken 2 kişi hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı.


Kastamonu, Jandarma, Taşköprü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 04:09 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Canlı yayında, İsmail Saymaz ile Selman Öğüt arasında çıkan 'ezan' tartışması sonrası reklama gidildi
Eski Nissan CEO'su Ghosn'un Lübnan'a kaçması olayıyla ilgili 5 kişi tutuklandı ABD, Orta Doğu'ya 3 bin 500 asker daha gönderdi Son dakika: Dışişleri'nden Irak'a seyahat uyarısı yapıldı

Son Dakika Haberleri
10:28 Tarsus'ta geçen yıl 919 esnafa kredi desteği verildi - Son Dakika
10:28 ABD ulusal futbol takımı, Katar kampını iptal etti - Son Dakika
10:26 İSG zamanında kalkışta kendi sınıfında birinci seçildi - Son Dakika
10:26 Kayseri merkezli silah kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika
10:20 Kocaeli'de 15 bin kişi yangınla mücadele tekniklerini öğrendi - Son Dakika
23:52 Canlı yayında, İsmail Saymaz ile Selman Öğüt arasında çıkan 'ezan' tartışması sonrası reklama gidildi - Son Dakika
21:40 Eski Nissan CEO'su Ghosn'un Lübnan'a kaçması olayıyla ilgili 5 kişi tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2020 10:32:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Arkeolojik eserlere müşteri ararken yakalandılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]