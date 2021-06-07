'Arkeolojik eserlerin sadece yüzde 10'u müzelerde sergileniyor' - Son Dakika

KÜLTÜR Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun, 2020 itibarıyla envantere kayıtlı eser sayısının 3,5 milyona yakın olduğunu söyledi. Müzelere kayıtlı eserlerin yüzde 90'ının depolarda muhafaza edildiğini belirten Coşkun, sergilenen eserlerin ise sadece yüzde 10 olduğunu kaydetti.

Yahya Coşkun, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan 504 müzenin; arkeoloji ve etnografya, tarih, tematik, kent, anıt müzeler ile önemli ve ünlü kişilere ait ev müzeler olarak çeşitlilik gösterdiğini söyledi. Coşkun, kültürel mirasın korunması, kuşaklara aktarılması, kültürel sürdürülebilirlik ve müşterek bellek inşasının olmazsa olmazının müzeler olduğunu belirtti. 2002 yılında 183 müze ve bağlı birim ile 130 düzenlenmiş ören yeri sayısının 2021'de 204'e yükseldiğini kaydeden Coşkun, bakanlık denetiminde olan özel müze sayısının 2005'te 94 iken 2021'de 300 olduğunu açıkladı.