Son Dakika Haberleri: Arkeolojik kazılarda 2 bin 500 yıllık penis heykeli ortaya çıktı
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Arkeolojik kazılarda 2 bin 500 yıllık penis heykeli ortaya çıktı

17 dakika önce

İsveç'te arkeologların Bronz Çağı'na ait olduğunu düşündüğü bir mezarın, 2 bin 500 yıllık penis şekli verilmiş taş olduğu ortaya çıktı.

Arkeolojik kazılarda 2 bin 500 yıllık penis heykeli ortaya çıktı, System.String[]

İsveç'te arkeologların Bronz Çağı'na ait olduğunu düşündüğü bir mezarın, 2 bin 500 yıllık penis şekli verilmiş taş olduğu ortaya çıktı.


İsveç'in Rollsbo bölgesinde kazara fark edilen 'penis heykeli'nin üreme ritüelleri için kullanıldığı tahmin ediliyor.

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İsveç, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 10:00 
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