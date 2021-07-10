Bilecik'te Batı Anadolu'nun ilk yerleşimlerinden biri olarak değerlendirilen alan gün ışığına çıkarılıyor - Son Dakika

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izinleri, Valilik ve Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü ile Belediye Başkanlığının destekleri ile sürdürülen kazı çalışmalarını inceledi.

BŞEÜ Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Erkan Fidan, Vali Şentürk ve Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir'e, Bahçelievler Mahallesindeki yerleşkesinde arkeolojik kurtarma kazı çalışmalarının yer aldığı sunum yaptı.

Fidan, bilimsel katılımla şehir merkezinde apartmanlar arasındaki boş bir parselde 4 aydır arkeolojik kazıların yapıldığını hatırlatarak, çalışmaların sona yaklaşıldığını söyledi.

Kazı çalışmalarında, günümüzden 9 bin yıl öncesine ait Batı Anadolu'nun ilk köyünün gün ışığına çıkarıldığını anlatan Doç. Dr. Fidan, şunları kaydetti:

"Yaklaşık bin yıl boyunca Bilecik'in verimli topraklarında tarım ve hayvancılık yaparak geçindikleri anlaşılan insan topluluğuna ait, kulübe tarzında yapılmış yuvarlak ya da oval şekilli evler yanında pişmiş toprak, kemik ve taştan aletler ve binlerce seramik parçası ele geçirildi. Buluntular arasında kemik bir müzik aleti ve muska, pişmiş topraktan hayvan heykelcikleri ve yün eğirmeye yarayan ağırşak, mermer baltalar ile sadece bu yerleşmede görülen seramik süslemeleri dikkat çekti. Ayrıca evlerin arasındaki boş alanlara gömülmüş dönem insanlarına ait 11 iskelet de gün ışığına çıkarıldı."

Vali Şentürk de BŞEÜ'den bir grup akademisyen ve öğrencinin alanda Bilecik tarihini 9 bin yıl geriye götüren bulgulara ulaşılmasının anlamlı olduğunu belirterek, kazı çalışmalarının tamamlanmasının ardından öncelikle koruma altına alınacağını ve verilere dayalı olarak alanın açık hava müzesine dönüştürüleceğini kaydetti.