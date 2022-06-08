Arkeolojik sit alanında iş makinesiyle kazıya profesörden tepki

İZMİR'in Urla ilçesindeki Klazomenai Antik Kenti'nde 4 bin 861 ada 1 parselde yapılaşma talebinin çıkması üzerine yapıldığı belirtilen kazı çalışmasında iş makinesi kullanıldığı ortaya çıktı. Uygulamayı eleştiren ve üçüncü derece SİT alanı ilan edilen söz konusu bölgenin mezar buluntularını içermesi nedeniyle birinci dereceye dönüştürülmesi gerektiğini anlatan Arkeolog Prof. Dr. Armağan Erkanal, "Bölge muhakkak birinci dereceye alınmalıdır. Aynı zamanda muhakkak kazma kürek kullanarak derinleşilmesi gerekir. Değil dozer sokmak, çevresindeki boş alanlar dahi korumaya alınmalı" dedi.

Urla ilçesindeki Klazomenai Antik Kenti 4 bin 861 ada 1 parsel içerisinde İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'ndan alınan izinle, İzmir Arkeoloji Müzesince sondaj kazıları sonucunda mezar olduğu öne sürülen buluntulara rastlandı. Alanda yapılaşma talebi çıkmasıyla yapıldığı belirtilen kazılarda yükü azaltmak ve çalışmalara destek olmak amacıyla iş makinesi kullanıldığı ortaya çıktı. Eski Panaztepe Kazı Başkanı olan Arkeolog Prof. Dr. Armağan Erkanal, iş makinesi uygulamasını eleştirerek üçüncü derece SİT alanı ilan edilen söz konusu bölgenin mezar buluntularını içermesi nedeniyle birinci dereceye dönüştürülmesi gerektiğini anlattı. Prof. Dr. Erkanal, "Klazomenai'de ilk vahşet değil bu. Burada bir vahşetle karşı karşıyayız. Resimlerde bir nekropol alanının tahrip edildiği görülüyor. Alanın kültür toprağı olduğunu gösteren emareler var. Kültürel birikimlerin çıkma olasılığı yüksek bu yüzden muhakkak kazma kürek kullanarak derinleşilmesi gerekir. Bir alanda bu kadar şey çıktığı zaman bu inşaatın durdurulması gerekir. Değil dozer sokmak, çevresindeki boş alanların da korumaya alınması gerekir" ifadelerini kullandı.