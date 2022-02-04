Osmaniye'de kaçak kazı yapan 9 kişi yakalandı - Son Dakika

Osmaniye'de kaçak kazı yaptıkları öne sürülen 9 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırmıtlı köyünde 1. derece arkeolojik sit alanında kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Ekipler, kaçak kazı yapan 9 şüpheliyi suçüstü yakaladı.
Kazıda kullanılan 3 kürek, 9 el feneri, 9 kazma, 4 balyoz, 9 kazı demiri ile bir ip ele geçirildi.
Gözaltına alınan 9 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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