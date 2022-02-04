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Osmaniye'de kaçak kazı yapan 9 kişi yakalandı - Son Dakika

Osmaniye'de kaçak kazı yapan 9 kişi yakalandı

04.02.2022 11:14
Osmaniye'de kaçak kazı yapan 9 kişi yakalandı

Osmaniye'de kaçak kazı yaptıkları öne sürülen 9 şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye'de kaçak kazı yaptıkları öne sürülen 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırmıtlı köyünde 1. derece arkeolojik sit alanında kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Ekipler, kaçak kazı yapan 9 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Kazıda kullanılan 3 kürek, 9 el feneri, 9 kazma, 4 balyoz, 9 kazı demiri ile bir ip ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Osmaniye'de kaçak kazı yapan 9 kişi yakalandı
Osmaniye'de kaçak kazı yapan 9 kişi yakalandı
Osmaniye'de kaçak kazı yapan 9 kişi yakalandı
Osmaniye'de kaçak kazı yapan 9 kişi yakalandı
Osmaniye'de kaçak kazı yapan 9 kişi yakalandı

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Kaçak Kazı, Kırmıtlı, Osmaniye, Jandarma, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Osmaniye'de kaçak kazı yapan 9 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Osmaniye'de kaçak kazı yapan 9 kişi yakalandı - Son Dakika
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