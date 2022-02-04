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Arkeolojik sit alanında kaçak kazı yapanlar suçüstü yakalandı - Son Dakika

Arkeolojik sit alanında kaçak kazı yapanlar suçüstü yakalandı

04.02.2022 19:43

Arkeolojik sit alanında kaçak kazı yapanlar suçüstü yakalandı Osmaniye'de 1'inci derece arkeolojik sit alanında kaçak kazı yapan şahsılara jandarma şok baskın yaptı Osmaniye'de 1'inci derece arkeolojik sit alanında kaçak kazı yapan şahsılara jandarma şok baskın yaptı.

Arkeolojik sit alanında kaçak kazı yapanlar suçüstü yakalandı

Osmaniye'de 1'inci derece arkeolojik sit alanında kaçak kazı yapan şahsılara jandarma şok baskın yaptı

OSMANİYE - Osmaniye'de 1'inci derece arkeolojik sit alanında kaçak kazı yapan şahsılara jandarma şok baskın yaptı. Kaçak kazı yapılan çukurdan şahsılar tek tek çıkartılırken çok sayıda kazı aleti ele geçirildi.

Olay, Osmaniye merkeze bağlı Kırmıtlı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı 1'inci derece arkeolojik sit alanında kaçak kazı yapıldığı bilgisini aldı. Kaçakçılıkla mücadele kapsamında istihbaratı değerlendiren ekipler kazının yapıldığı bölgeye şok operasyon düzenledi. Kaçak kazı yapılan çukur içerisinde çalışmalarına devam eden 9 şüpheli şahıs suçüstü yakalandı. Şahıslar jandarma gözetiminde tek tek çukurdan çıkartıldı. Gözaltına alınan 9 şüpheli şahıs hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanununa Muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaçak kazıda kullanılan 3 adet kürek, 9 adet el feneri, 9 adet kazma, 4 adet balyoz, 9 adet kazı demiri ile 1 adet ipe el konuldu.

Arkeolojik sit alanında kaçak kazı yapanlar suçüstü yakalandı
Arkeolojik sit alanında kaçak kazı yapanlar suçüstü yakalandı
Arkeolojik sit alanında kaçak kazı yapanlar suçüstü yakalandı

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Kaçak Kazı, Osmaniye, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Arkeolojik sit alanında kaçak kazı yapanlar suçüstü yakalandı - Son Dakika


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