Son Dakika Haberleri: Arkeolojik vadide yürüyüşe çıkan kişi kayboldu
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Arkeolojik vadide yürüyüşe çıkan kişi kayboldu

2 saat önce

Samsun'da Tekkeköy Mağaraları Arkeolojik Vadisi'nde yürüyüşe çıkan kişi, kayboldu.

Arkeolojik vadide yürüyüşe çıkan kişi kayboldu, System.String[]
Samsun'da Tekkeköy Mağaraları Arkeolojik Vadisi'nde yürüyüşe çıkan kişi, kayboldu.
Tekkeköy ilçesindeki arkeolojik vadide dün sabah saatlerinde yürüyüşe çıkan 58 yaşındaki Kutsi Akıcı'dan haber alamayan ailesi, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.
Akıcı'nın bulunması için, Samsun Jandarma Komutanlığı ile Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince bölgede çalışma başlatıldı. Aramalara jandarma ve AFAD'ın iz takip köpekleri de katıldı.
Arkeolojik vadinin etrafında bulunan dere yatağında ve ormanlık alanda yapılan çalışmada herhangi bir ize rastlanmadı.
Akıcı'nın bulunması için arama faaliyetleri sürüyor.
Tekkeköy, Samsun, Kutsi, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 04:53 Kaynak: AA
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