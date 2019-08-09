Son Dakika Haberleri: Arkeolojik vadide yürüyüşe çıkan kişinin kaybolması
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Arkeolojik vadide yürüyüşe çıkan kişinin kaybolması

46 dakika önce

Samsun'da, Tekkeköy Mağaraları Arkeolojik Vadisi'nde kaybolan kişiyi arama çalışmalarına devam edildiği belirtildi.

Arkeolojik vadide yürüyüşe çıkan kişinin kaybolması, System.String[]
Samsun'da, Tekkeköy Mağaraları Arkeolojik Vadisi'nde kaybolan kişiyi arama çalışmalarına devam edildiği belirtildi.
Tekkeköy ilçesindeki arkeolojik vadide 3 gün önce yürüyüşe çıkan ve bir daha haber alınamayan 58 yaşındaki Kutsi Akıcı'nın bulunması için Samsun Jandarma Komutanlığı ile Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri bugün de arama çalışmalarını sürdürdü.
Arkeolojik vadinin etrafındaki dere yatağında ve ormanlık alanda yapılan çalışmada, Akıcı'ya ilişkin herhangi bir emareye rastlanmadı.
Halen süren arama çalışmasına AFAD'ın ceset arama ve iz takip köpekleri de destek veriyor.
Tekkeköy, Samsun, Kutsi, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 06:32 Kaynak: AA
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