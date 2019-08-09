Arkeolojik vadide yürüyüşe çıkan kişinin kaybolması
46 dakika önce
Samsun'da, Tekkeköy Mağaraları Arkeolojik Vadisi'nde kaybolan kişiyi arama çalışmalarına devam edildiği belirtildi.
Samsun Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 06:32 Kaynak: AA
'da, Tekkeköy
Mağaraları Arkeolojik Vadisi'nde kaybolan kişiyi arama çalışmalarına devam edildiği belirtildi.
Tekkeköy ilçesindeki arkeolojik vadide 3 gün önce yürüyüşe çıkan ve bir daha haber alınamayan 58 yaşındaki Kutsi
Akıcı'nın bulunması için Samsun Jandarma
Komutanlığı ile Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD
) ekipleri bugün de arama çalışmalarını sürdürdü.
Arkeolojik vadinin etrafındaki dere yatağında ve ormanlık alanda yapılan çalışmada, Akıcı'ya ilişkin herhangi bir emareye rastlanmadı.
Halen süren arama çalışmasına AFAD'ın ceset arama ve iz takip köpekleri de destek veriyor.
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