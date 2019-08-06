Son Dakika Haberleri: Arkeopark kazılarında sona gelindi
Son Dakika Güncel Haber

Arkeopark kazılarında sona gelindi

1 saat önce

Hisar Arkeopark Projesi'ndeki kazı çalışmalarında sona gelindi. Başkan Dündar, Eski Bursa'da tarihi dokuyu adım adım ortaya çıkardıklarını belirtti.

Arkeopark kazılarında sona gelindi, System.String[]

Osmangazi Belediyesi tarafından Bursa'nın ilk kurulduğu Hisar bölgesinde hayata geçirilen ve kentin binlerce yıllık tarihinin ortaya çıkarıldığı

Bursa'nın ilk yerleşim yeri olan Hisar'ın korunup yaşatılması ve özgün özellikleriyle geleceğe aktarılması adına hayata geçirilen Yaşayan Tarih Hisar Kentsel Tasarım Projesi ile 2400 yıllık geçmişi bulunan Bitinya, Roma, Bizans ve Osmanlı'ya ev sahipliği yapan Hisar Sur İçi bölgesindeki tarihi doku gün yüzüne çıkmaya başladı. Projenin ilk etabında Oruçbey Caddesi'nin cephe sağlıklaştırma ve zemin kaplama işleri tamamlanırken, arkeopark kazılarında ise son aşamaya gelindi.

"Önemli Bir Ziyaret Merkezi Olacak"

Kazı çalışmalarını yerinde inceleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, kazı yapan ekipten çalışmalar hakkında bilgi aldı. Hisar'daki çalışmaları uzun zamandır belirli noktalarda sürdürdüklerini ifade eden Başkan Dündar,

"Oruçbey Caddesi'ndeki çalışmaları tamamladık. Etap etap çalışarak bu bölgede tarihi dokuyu ortaya çıkarıp, turizme kazandıracağız. Arkeolojik kazı çalışmalarımız devam ediyor. Osmanlı öncesi Bizans, Roma ve Bitinya'ya kadar farklı dönemlerin izlerinin ortaya çıktığı kazı çalışmaları sürüyor. İnşallah, bu yaz kazı çalışmalarını bitirerek, bu bölge önemli bir ziyaret merkezi haline gelecek" dedi.

Arkeopark'ın Hisar bölgesinin merkezinde önemli bir konumda bulunduğuna dikkat çeken Dündar, "Burası tam bir kesişme noktası. Üftade Camii'nden gelen yol, Oruçbey Caddesi ve Bursa'nın fethi sonrasında inşa edilen ilk camii olan Alaaddin Camii'nin merkezinde yer alıyor. Bu çalışmaları etap etap sürdürerek, Oruçbey Caddesi, Arkeopark, Şehir Bostanı, Filiboz Mescidi ve SMÖ yapıların ayağa kaldırılmasıyla birlikte adım adım Eski Bursa'yı tarihi dokusuyla birlikte ortaya çıkaracağız. Hisar, herkesi cezbedecek, dünyada görülmesi gereken yerler arasındaki yerini alacak" diye konuştu.

Osmangazi, Oruçbey, Bursa, Roma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 01:53 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



13 saat sonra kontrol altına alınan orman yangınında validen sabotaj açıklaması
Erdoğan'ın ilaç sözü verdiği O' baba mutluluktan ağladı ABD-Çin gerilimi Bitcoin'e yaradı Faizler düşünce vatandaşlar yeniden arayışa geçti! İşte konutta en cazip ilçeler

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.8.2019 15:19:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Arkeopark kazılarında sona gelindi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]