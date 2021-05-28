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Arkeoparka dönüştürülen 2900 yıllık Urartu şehri turistleri ağırlamak için gün sayıyor - Son Dakika

Arkeoparka dönüştürülen 2900 yıllık Urartu şehri turistleri ağırlamak için gün sayıyor

28.05.2021 11:36

Erzincan'da Tarihi İpek Yolu üzerinde yer alan ve restorasyon ile yürüyüş yolları yapılarak "arkeopark" olarak bilinen açık hava müzesine dönüştürülen Urartuların günümüzü ulaşan en önemli şehirlerinden Altıntepe Kalesi ziyarete açılmak için gün sayıyor.

Erzincan'da Tarihi İpek Yolu üzerinde yer alan ve restorasyon ile yürüyüş yolları yapılarak "arkeopark" olarak bilinen açık hava müzesine dönüştürülen Urartuların günümüzü ulaşan en önemli şehirlerinden Altıntepe Kalesi ziyarete açılmak için gün sayıyor.

Doğu Roma İmparatorluğunun da önemli merkezlerinden olan Altıntepe Kalesi, Erzincan il merkezinin 14 kilometre kuzeydoğusunda Üzümlü ilçesinde yer alan yaklaşık 60 metre yüksekliğindeki tepede bulunuyor.

Urartu döneminde inşa edilen ve yapılan kazılarda özellikle milattan önce (MÖ) 850-590 yıllarına ait yüzlerce tarihi eserin bulunduğu kale ve çevresindeki ilk kazı, 1959-1967 yılları arasında Ankara Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Tahsin Özgüç başkanlığında gerçekleştirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Atatürk Üniversitesi iş birliğiyle 2003 yılında Prof. Dr. Mehmet Karaosmanoğlu tarafından kalede yeniden yapılan kazı çalışmaları ise 2019 yılında tamamlandı.

Gerçekleştirilen kazılarda Doğu Anadolu Bölgesi'nde Urartu dönemine ait olan ve bazıları tek örnek olan birçok önemli bilgi ve tarihi eser elde edildi. Urartuların Anadolu'da bugüne ulaşan en önemli şehirlerinden olan 2900 yıllık kale, bu kazı çalışmaları sonrası hazırlanan projeyle restore edilip yürüyüş yolları yapılarak açık hava müzesine dönüştürüldü. Özellikle tarih meraklılarının ilgisini çekmesi beklenen kaledeki arkeoparak, tamamlanmak üzere olan projenin bitmesiyle ziyarete açılacak.

Kalede gün yüzüne çıkartılan Urartu yapılarının Anadolu'da örneği yok

İl Kültür ve Turizm Müdürü Arda Heb, AA muhabirine, kale ve çevresindeki arkeopark projesi kapsamında restore edilip turistlerin gezinmelerini sağlayacak yürüyüş yolları yapılan kalenin turizme kazandırılması için yürüttükleri projede sona yaklaştıklarını anlattı. Kaledeki kazılarda ortaya çıkarılan tarihi eserler ve bilgilerin birçok akademik makale ve kitaplarda değerlendirildiğini söyleyen Heb, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kazılarda ortaya çıkarılan milattan önce 850-590 Urartu Dönemi yapıları, Anadolu arkeolojisine önemli katkılar sağlamış ve temsil ettiği kültürün tek örnekleri olarak değerlendirilmiştir. Kalenin bulunduğu tepede, tahrip edilmiş Doğu Roma surları, Urartu Dönemine ait iç kale yapısı ve surları, tapınak, saray, apadana, iç surların hemen dışında depo binası ile tepenin güney yamacına açılan terasa yerleştirilen açık hava tapınağı ve yer altında yapılan üç taş örme oda mezar ortaya çıkarılmıştır. Yöre halkınca bu doğal tepenin yığma sanılması, eski çağdaki yapım geleneği olan taş temeller üzerine yükselen binaların ve sur duvarlarının yüksek kerpiç duvarlarının yıkılarak taş temellerin üzerini kapatmasından dolayıdır."

Kaledeki kazılar geçen yıl tamamlandı

Arda Heb, bölgede kazı çalışmalarının tamamlandığını ifade ederek şunları kaydetti:

"İlk kazının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü adına Prof. Dr. Mehmet Karaosmanoğlu başkanlığındaki bir ekip tarafından 2003 yılından beri gerçekleştirilen ikinci dönem kazıları Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı kararı ile 1 Temmuz 2020'de tamamlandı. 2018 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığımız himayelerinde Erzincan Valiliği desteğiyle İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce hazırlanan Altıntepe Arkeopark Projesi, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına sunulmuş ve DAP İdaresi Başkanlığınca finans desteği sağlamak üzere kabul edilmiştir."

Kale ve çevresindeki arkeopark dönüşüm projesinin büyük bölümünün tamamlandığını aktaran Heb "Yapımı tamamlanan yürüyüş yolları ve seyir teraslarının ardından burada kafeteryalar yapıp misafirlerimizi ağırlayacağımız alanlar oluşturmak için de çalışmalara devam ediyoruz. Burayı en kısa zamanda turizme kazandırmak istiyoruz." dedi.

Bölgede yapılan arkeopark çalışmaları, drone ile de görüntülendi.

Arkeoparka dönüştürülen 2900 yıllık Urartu şehri turistleri ağırlamak için gün sayıyor
Arkeoparka dönüştürülen 2900 yıllık Urartu şehri turistleri ağırlamak için gün sayıyor
Arkeoparka dönüştürülen 2900 yıllık Urartu şehri turistleri ağırlamak için gün sayıyor
Arkeoparka dönüştürülen 2900 yıllık Urartu şehri turistleri ağırlamak için gün sayıyor
Arkeoparka dönüştürülen 2900 yıllık Urartu şehri turistleri ağırlamak için gün sayıyor

İpek Yolu, Erzincan, Turizm, Roma, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Arkeoparka dönüştürülen 2900 yıllık Urartu şehri turistleri ağırlamak için gün sayıyor - Son Dakika


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