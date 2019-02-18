Son Dakika Haberleri: Arktik Filmi

Arktik Filmi

1 saat önce

Arktik filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Arktik filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

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Genç bir adam olan Overgard’ın hayatı çıktığı uçak yolculuğundan sonra alt üst olur. Overgård’ın uçağı kutup bölgesinden geçtikleri sırada düşer. Uçaktan sağ çıkmayı başaran Overgard’ın ekiplerin gelip kendisini kurtarmasını beklemekten başka çaresi yoktur. Bu süreçte çetin hava koşullarından korunmak için kendisine sığınacak bir yer yapar. Kurtarılmasına az bir zaman kala yaşanan trajik bir kaza Overgård’ın kurtarılma şansını yok eder. Hiçliğin ortasında sert doğa koşulları ile başbaşa kalan Overgard’ın önünde iki seçenek vardır. Ya görece güvenli olan sığınağında kalıp amansız doğa felaketlerinden kendisini koruyacak ya da sonunu bilmediği ölümcül bir yolculuğa çıkacaktır.

Joe Penna’nın ilk uzun metrajlı filmi olan Arctic’in başrolünü Mads Mikkelsen üstleniyor. Dram türündeki filmin senaryosunda yönetmen ile birlikte Ryan Morrison’ın imzası bulunuyor.


Yönetmen: Joe Penna
Senaryo: Joe Penna, Ryan Morrison
Oyuncular: Mads Mikkelsen, Maria Thelma Smaradottir
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Arctic
Yapımcı Firma: Armory Films
Yapım Yılı: 2018
Yapım Ülkesi: İzlanda
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 98 dk.
Dağıtıcı Firma: Başka Sinema
Vizyon Tarihi: 12.04.2019

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 09:54 Kaynak: InterSinema.com

Yönetmen, Genç, Sinema
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