Arktik Filmi
1 saat önce
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Genç
bir adam olan Overgard’ın hayatı çıktığı uçak yolculuğundan sonra alt üst olur. Overgård’ın uçağı kutup bölgesinden geçtikleri sırada düşer. Uçaktan sağ çıkmayı başaran Overgard’ın ekiplerin gelip kendisini kurtarmasını beklemekten başka çaresi yoktur. Bu süreçte çetin hava koşullarından korunmak için kendisine sığınacak bir yer yapar. Kurtarılmasına az bir zaman kala yaşanan trajik bir kaza Overgård’ın kurtarılma şansını yok eder. Hiçliğin ortasında sert doğa koşulları ile başbaşa kalan Overgard’ın önünde iki seçenek vardır. Ya görece güvenli olan sığınağında kalıp amansız doğa felaketlerinden kendisini koruyacak ya da sonunu bilmediği ölümcül bir yolculuğa çıkacaktır.
Joe Penna’nın ilk uzun metrajlı film
i olan Arctic’in başrolünü Mads Mikkelsen üstleniyor. Dram türündeki film
in senaryosunda yönetmen ile birlikte Ryan Morrison’ın imzası bulunuyor. Yönetmen:
Joe PennaSenaryo:
Joe Penna, Ryan MorrisonOyuncular:
Mads Mikkelsen, Maria Thelma SmaradottirFilmin Türü:
DramaOrijinal Adı:
ArcticYapımcı Firma:
Armory FilmsYapım Yılı:
2018Yapım Ülkesi:
İzlandaOrijinal Dili:
İngilizceFilmin Süresi:
98 dk.Dağıtıcı Firma:
Başka SinemaVizyon Tarihi:
12.04.2019Arktik Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 09:54 Kaynak: InterSinema.com
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