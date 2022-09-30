Araştırma: Kuzey Buz Denizi, diğer okyanuslardan 3 ila 4 kat daha hızlı asitleniyor - Son Dakika
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Araştırma: Kuzey Buz Denizi, diğer okyanuslardan 3 ila 4 kat daha hızlı asitleniyor

30.09.2022 11:38
Araştırma: Kuzey Buz Denizi, diğer okyanuslardan 3 ila 4 kat daha hızlı asitleniyor

"Arktik Okyanus" olarak bilinen Kuzey Buz Denizi'nin asitlenme oranının, diğer okyanus havzalarından 3 ila 4 kat daha hızlı gerçekleştiği ortaya çıktı.

"Arktik Okyanus" olarak bilinen Kuzey Buz Denizi'nin asitlenme oranının, diğer okyanus havzalarından 3 ila 4 kat daha hızlı gerçekleştiği ortaya çıktı.

The Guardian'daki habere göre, Çin'deki Jirnei Üniversitesi ile ABD'deki Delaware Üniversitesinden araştırmacıların yaptığı çalışmada, atmosferdeki karbondioksitin üçte birini emen Arktik Okyanus'un, fosil yakıt kullanımı nedeniyle daha asidik hale geldiği görüldü.

Araştırma kapsamında 1994-2020 yıllarında Kuzey Kutbu'ndan toplanan veriler, başka bölgelerdeki okyanus havzalarıyla karşılaştırıldı.

Kuzey Buz Denizi'ndeki asitlenmenin, diğer bölgelerdeki okyanuslara nazaran 3 ila 4 kat daha hızlı gerçekleştiği ortaya çıktı.

Son 30 yılda Kuzey Kutbu bölgesinde deniz buzundaki hızlı erime, uzun vadeli asitlenme oranını hızlandırdı.

Buz erimesinin, deniz suyunun alkalinitesini düşürmesi üzerine suyun asitleşmeye direnme kabiliyetinin seyreldiği aktarıldı.

Deniz buzu kaybının hızlanmasının Atlantik, Pasifik, Hint, Antarktika ve alt-Antarktika havzalarında karbondioksit salınımını hızlandırdığı kaydedildi.

Bilim insanları, batı Kuzey Kutbu'nda deniz buzunda erimenin devam etmesi halinde sürecin gelecek birkaç on yılda daha da yoğunlaşabileceğini tahmin ediyor.

Asitleşme oranının artışı, suyun karbon doygunluk oranını artırdığından deniz sistemini olumsuz etkilemesi bekleniyor. Bu durumun mercanların büyümesini olumsuz etkilemesi ve bazı metalleri daha zehirli hale getirebileceği öngörülüyor.

Araştırma, Science dergisinde yayınlandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Araştırma: Kuzey Buz Denizi, diğer okyanuslardan 3 ila 4 kat daha hızlı asitleniyor - Son Dakika

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