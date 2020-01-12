Arkut Dağı Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Arkut Dağı Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu - Son Dakika

Arkut Dağı Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu

6 saat önce

BOLU'nun Gerede ilçesinde, kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu Arkut Dağı Kayak Merkezi'ne, hafta sonu özellikle İstanbul ve Ankara'dan tatilciler akın etti.

Arkut Dağı Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu, System.String[]

BOLU'nun Gerede ilçesinde, kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu Arkut Dağı Kayak Merkezi'ne, hafta sonu özellikle İstanbul ve Ankara'dan tatilciler akın etti.

Gerede'de bulunan, 1800 rakımlı Arkut Dağı Kayak Merkezi, hafta sonu tatilinde ziyaretçilerin akınına uğradı. 900 metrelik slalom, 5 bin metrelik mukavemet pistine sahip olan ve 2 mekanik tesisin bulunduğu kayak merkezine gelenler, doğa manzarasında kayak yaptı. Arkut Dağı Kayak Merkezi'ne ilk kez gelen kayak tutkunları, çok beğendiklerini söyledi. Ulaşım açısından TEM ve D100 yoluna yakınlığıyla tercih edilen kayak merkezinde kar kalınlığı 1,5 metreyi buldu.

ŞUBAT SONUNA KADAR DOLU

Arkut Dağı Kayak Merkezi yakınında bulunan otelin sahibi Baran İlkhanı, "Şu ana kadar ilgi çok iyi. Çok kalabalık oluyor. Özellikle aile oteli burası. Aile ve çocukları için kayak merkezi olarak tesisimiz çok güzel. Yarı yıl tatilinde doluyuz. Rezervasyonlarımız yüzde 100'e ulaştı şu anda. Şubatın sonuna kadar yüzde 100 doluyuz" dedi.

BAŞKAN ALLAR: CAZİBE MERKEZİ

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar ise Arkut Dağı Kayak Merkezi'nde özellikle fiyatların çok uygun olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Gerede'nin en önemli cazibe merkezi olan bir yer. Gerede Ankara'ya 120, İstanbul'a yaklaşık 300 kilometre civarında bir ilçe. Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'yu Marmara'ya bağlayan D-100, D-750 ve TEM yolunun kesiştiği en önemli merkezlerden. Türkiye'de demiyorum, dünyada en güzel cazibe merkezlerinden. Aynı zamanda ulaşım yollarına çıktığınızda kayak merkezi 5 kilometre uzaklıkta, 5 dakikada ulaşılabiliyor. Çok kolay çıkılabilecek bir merkez. Buranın en önemli cazibe merkezi olmasının sebebi şudur; kayak ve kış sporları pahalı bir spor olması nedeniyle her bütçeye uygun olan tek kayak merkezi Arkut Dağı Kayak Merkezi'dir. Çevresinde mukayese ettiğimiz kayak merkezleri çok pahalı. Burada çay bile 1,5 TL. Konaklama ile alakalı fiyatları mukayese bile edemeyeceğimiz kadar ucuz. Sömestir tatilinde bunu fırsat bilip, İstanbul, Ankara ve çevre il, ilçelerimizden mutlaka ve mutlaka kayak yapmak isteyenleri davet ediyoruz. Konaklama ile alakalı da herhangi bir sorunumuz yok. Burası bütçesi en uygun olan kayak merkezlerinden ve buraya özellikle öğrencilerimizi davet ediyoruz."


Kayak Merkezi, Arkut Dağı, İstanbul, Gerede, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 01:11 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul Havalimanı'nda uyku kabini hizmeti başladı
'Bulut'un drone ile imtihanı İmamoğlu, şehir hastanesine yapılan metro ihalelerini iptal edince Erdoğan talimat verdi Kanal İstanbul'a tepki gösterenler el ele verip zincir oluşturdu

Son Dakika Haberleri
19:14 Adıyaman'da hafif ticari aracın çarptığı çocuk yaralandı - Son Dakika
19:12 Ev yangını - Son Dakika
19:11 Valilikten Kilyos'taki deniz kazası açıklaması - Son Dakika
19:10 Ali Koç'tan TFF'ye sert sözler - Son Dakika
19:06 İran: "Yeşil alan ve sivil zararı Ukrayna karşılayacak" - Son Dakika
17:48 Bıçak darbeleriyle ağır yaralanan kadın ifade değiştirince, kocası tutuklandı - Son Dakika
16:49 Süleyman Soylu: Dağlarda 500 terörist ya var ya yok - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2020 19:17:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Arkut Dağı Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]