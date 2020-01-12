Arkut Dağı Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu - Son Dakika

BOLU'nun Gerede ilçesinde, kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu Arkut Dağı Kayak Merkezi'ne, hafta sonu özellikle İstanbul ve Ankara'dan tatilciler akın etti.

Gerede'de bulunan, 1800 rakımlı Arkut Dağı Kayak Merkezi, hafta sonu tatilinde ziyaretçilerin akınına uğradı. 900 metrelik slalom, 5 bin metrelik mukavemet pistine sahip olan ve 2 mekanik tesisin bulunduğu kayak merkezine gelenler, doğa manzarasında kayak yaptı. Arkut Dağı Kayak Merkezi'ne ilk kez gelen kayak tutkunları, çok beğendiklerini söyledi. Ulaşım açısından TEM ve D100 yoluna yakınlığıyla tercih edilen kayak merkezinde kar kalınlığı 1,5 metreyi buldu.

ŞUBAT SONUNA KADAR DOLU

Arkut Dağı Kayak Merkezi yakınında bulunan otelin sahibi Baran İlkhanı, "Şu ana kadar ilgi çok iyi. Çok kalabalık oluyor. Özellikle aile oteli burası. Aile ve çocukları için kayak merkezi olarak tesisimiz çok güzel. Yarı yıl tatilinde doluyuz. Rezervasyonlarımız yüzde 100'e ulaştı şu anda. Şubatın sonuna kadar yüzde 100 doluyuz" dedi.

BAŞKAN ALLAR: CAZİBE MERKEZİ

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar ise Arkut Dağı Kayak Merkezi'nde özellikle fiyatların çok uygun olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi: