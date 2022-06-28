Arm, yeni mobil GPU'sunu duyurdu: Ray tracing mobile geliyor! - Son Dakika
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Arm, yeni mobil GPU'sunu duyurdu: Ray tracing mobile geliyor!

28.06.2022 23:53
Arm, yeni mobil GPU'sunu duyurdu: Ray tracing mobile geliyor!

Arm Immoralis-G715 mobil GPU resmen açıklandı. İşte mobil dünyasına ray tracing getirecek yeni GPU'nun özellikleri.

Tasarladığı işlemci mimarileri ile birçok donanım üreticisinin altyapısında bulunan Arm, yeni mobil GPU modellerini duyurdu. Immoralis-G715 isimli GPU, mobil dünyasında ilk defa ray tracing desteği sunacak. İşte Arm'ın duyurduğu yeni Immoralis-G715'in özellikleri.

Arm Immoralis-G715 ile ray tracing mobile geliyor

Ray tracing teknolojisi şu anda PlayStation 5 ve Xbox Series X gibi üst düzey konsollarda ve bilgisayarlarda kullanılıyor. Ancak Arm'ın yeni GPU'su ile birlikte nihayet Android telefonlara ve tabletlere de gelecek. Yeni donanım, MediaTek ve Samsung tarafından kullanılan Mali'ye dayanıyor.

Arm'ın açıklamasına göre Immoralis-G715, önceki üst düzey Mali GPU'lara kıyasla yüzde 15 performans artışı sağlıyor. Ayrıca yeni GPU'nun 10 ila 16 grafik çekirdeğine sahip olduğunu belirten Arm, Mali'nin yenilikçi tasarımı sayesinde makine öğrenimi performansında 2 kat büyüme yaşadığını dile getirdi.

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Işık efektlerini gerçek zamanlı olarak daha gerçekçi bir şekilde simüle etmek için kullanılan ray tracing teknolojisi, masaüstü ve konsol dünyasında genellikle güçlü donanımlara ihtiyaç duymakta. Fakat Arm'ın Ürün Direktörü Andy Craigen, yeni GPU için yüksek donanım ihtiyacının bir sorun olmadığını söyledi.

Craigen'in iddiasına göre ray tracing, Immoralis-G715'in çekirdek kapasitesinin sadece yüzde 4'ünü kullanacak. Yine de henüz Android telefon ve tabletler için ray tracing destekli oyunların olmadığını hatırlatmak gerekiyor. Lansman sırasında ilk gerçek deneyimlerin 2023'te gelebileceği aktarıldı. (Arm tarafından sunulan ray tracing test videosu aşağıda yer alıyor)

Immoralis-G715 için Ray Tracing, çekirdek gücünün yalnızca yüzde 4'ünü kullanır ve donanım hızlandırma yazılımı ise ray tracing'e yüzde 300'ün üzerinde performans iyileştirmesi sunar.

Yeni Immoralis GPU için henüz çıkış tarihi paylaşılmadı, ayrıca ilk olarak hangi akıllı telefon üreticisinin kullanacağı da belirsiz. Arm, Immoralis-G715'nin makine öğrenimini iyileştireceğine ve mobil oyun deneyimini daha akıcı bir hale getireceğine inanıyor.

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Kaynak: Shiftdelete

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