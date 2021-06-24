Arma Cold War Assault, Steam ve GOG'da ücretsiz oldu! - Son Dakika
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Arma Cold War Assault, Steam ve GOG'da ücretsiz oldu!

24.06.2021 11:36
Arma Cold War Assault, Steam ve GOG'da ücretsiz oldu!

Arma Cold War Assault, Steam ve GOG'da ücretsiz oldu! Bohemia Interactive tarafından geliştirilen popüler nişancı oyunu Arma Cold War Assault, Steam ve GOG mağazalarında ücretsiz oldu. Arma Cold War Assault sistem gereksinimleri nelerdir? İşte detaylar!

İlk olarak 2001 yılında Operation Flashpoint: Cold War Crisis olarak piyasaya çıkış yapan FPS oyunu, daha sonrasında Arma Cold War Assault olarak yeniden adlandırıldı. Bohemia Interactive, oyunun 20. yılını kutlamak amacıyla canlı yayınlanan bir etkinlik düzenledi ve Arma Cold War Assault'un Steam ve GOG üzerinden sınırlı bir süre için ücretsiz olduğunu duyurdu.

İki gün boyunca platformlardan ücretsiz bir şekilde ulaşılabilecek FPS oyunun, yedi farklı içerik paketi bulunuyor. Ayrıca, 100 TL değerindeki Arma X: Anniversary Edition yüzde 80 indirimle 20 TL'ye düşmüş durumda.

Haziran 2001'de piyasaya sürülen Arma Cold War Assault, 1947'den 1991'e kadar süren ABD ve Sovyetler Birliği arasındaki Soğuk Savaş döneminde geçiyor. FPS oyunu çıkışının üstünden geçen 9 yılda dünya genelinde 2 milyon satış rakamına ulaşmayı başarmıştı.

Steam ve GOG mağazalarında ücretsiz olarak sunulan oyuna ulaşmak için tıklayınız.

ARMA COLD WAR ASSAULT SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum Sistem Gereksinimleri:

  • İşletim Sistemi: Windows XP veya Windows Vista veya Windows 7
  • İşlemci: Intel Pentium II 500 MHz veya AMD Athlon 600 MHz
  • Bellek: 128MB RAM
  • Ekran Kartı: DirectX 8.1 uyumlu 16MB bellekli 3B grafik kartı
  • DirectX®: DirectX 8.1
  • Sabit Disk: 800MB boş alan
  • Ses: OpenAL uyumlu ses kartı

Önerilen Sistem Gereksinimleri:

  • İşletim Sistemi: Windows XP veya Windows Vista veya Windows 7
  • İşlemci: Intel Dual-core 2.4GHz veya AMD Dual-core Athlon 2.5GHz
  • Bellek: 1GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA Geforce 8600GT veya ATI Radeon 3650 veya daha hızlı 256MB VRAM
  • DirectX®: DirectX 9.0c
  • Sabit Disk: 1 GB boş alan
  • Ses: OpenAL uyumlu ses kartı (DirectX üzerinden uyumluluk seçimi)
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