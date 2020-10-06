Armada Kayak ve Snowboard Kulübü 2020-2021 kış sezonuna hazır

Armada Kayak ve Snowboard Kulübü Başkanı Abdullah Necat Türkmenoğlu, kış sezonuna hazır olduklarını belirterek, "Çok ciddi başarı potansiyeline sahip kadromuz var" dedi.

Armada Kayak ve Snowboard Kulübü Başkanı Abdullah Necat Türkmenoğlu yaptığı açıklamada: "Yeni kurulan bir kulüp olmamıza rağmen kuruluş prosedürlerimizi çok hızlıca tamamladık. Sporcu kadromuzu da bu süreçte oluşturduk. Kadromuza baktığımız zaman, çok ciddi başarı potansiyeline sahip olduğunu görüyoruz. Bu sene Armada Kayak ve Snowboard Kulübü olarak her branşta yarışacak sporcularımızdan ciddi başarılar beklemekteyiz." diye konuştu.

Türkmenoğlu, altyapı çalışmalarına da değinerek "İlk etapta Kayseri'deki tüm ilçelerimizde scooting çalışması yapacağız. Bu çalışmalar neticesinde çocuklarımızı ilgili branşlarımızda sporcu olarak yetiştirmeye çalışacağız. Bu konuda yerel yönetimlerle işbirliğine gideceğiz." şeklinde konuştu. - KAYSERİ