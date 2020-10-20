Armada Kayak ve Snowboard Kulübü Kabakcı'ya ziyaret

Armada Kayak ve Snowboard Kulübü Başkanı Abdullah Necat Türkmenoğlu ile Başkan Yardımcısı Batuhan Elitaş, Kayeri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı ziyaret eden Armada Kayak ve Snowboard Spor Kulübü yeni sezon öncesi fikir alışverişinde bulundular. Yapılan hayırlı olsun ziyareti sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşti. Armada Kayak ve Snowboard Kulübü Başkanı Abdullah Necat Türkmenoğlu, Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'ya 2020-2021 kış sonu ile ilgili fikir alışverişinde bulundular. - KAYSERİ