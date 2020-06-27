Armağan Çağlayan ile Şanzel Çetin sağlıkçıları kızdırdı - Son Dakika

Armağan Çağlayan ile Şanzel Çetin sağlıkçıları kızdırdı

Şarkıcı, babaannesinin ölümüne neden olduğuna inandığı doktoru tabancayla vurduğunu söyledi: "Babaannem yanlış ameliyatla vefat etti.

Şarkıcı, babaannesinin ölümüne neden olduğuna inandığı doktoru tabancayla vurduğunu söyledi: "Babaannem yanlış ameliyatla vefat etti. Onu öldüren doktoru öldürdüm. Ben de çocuktum, 17 yaşındaydım. 36 sene hapis cezası aldım, 24'e indi. O zaman cezanın 3'te biri yatılıyordu. 7 sene 2 ay 10 gün yattım. Sonra alışkanlık yaptı, birkaç kere de yaralamadan girdim." Çağlayan'ın bu sözler üzerine kahkaha atması da izleyenleri kızdırdı. Başta sağlık sektörü çalışanları olmak üzere çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, yaptıkları yorumlarla iki isme tepki gösterdi.

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Çalkantılı bir yaşam


1982 doğumlu Şanzel Çetin, 'Ankaralı' olarak bilinse de aslında Kahramanmaraşlı. 12 yaşında düğünlerde sahne almaya başlayan Şanzel, 17 yaşındayken cinayetten cezaevine girdi ve o yıllarda hiç tanımadığı bir adamla evlendi. Resmi kayıtlarda halen evli görünen Çetin, eşini yalnızca iki kere gördüğünü söylüyor. Çetin, Ankara'da pavyonlarda sahneye çıkıyor.

Çatlak Şanzel, Çağlayan, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 09:44 

Son Dakika Magazin Armağan Çağlayan ile Şanzel Çetin sağlıkçıları kızdırdı - Son Dakika Magazin
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