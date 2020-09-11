- Armando Sadiku: "En büyük hedefim takımıma katkı sağlamak"

ERZURUM - BB Erzurumspor'un yeni transferi Armando Sadiku, iyi işler yapmak istediğini vurgulayarak, "Benim için en önemli olan şey takımımın başarısıdır. Yüzde yüz performansımla oynayıp takımım için iyi işler yapmak istiyorum" dedi.

BB Erzurumpor, forvet oyuncusu forvet Armando Sadiku ile iki yıllık resmi sözleşme imzaladı. Sadiku, yeni kulübe ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Hüseyin Üneş ile görüşmesi sonrası olumlu düşünmeye başladığını belirten Sadiku, "Transfer çok hızlı gerçekleşti. Başkanımızla menajerim aracılığıyla bir konferans görüşmesi gerçekleştirdik. Yaptığımız görüşmede Kulüp Başkanı Hüseyin Üneş bana kulübü, camiayı ve burada nasıl bir aile ortamı olduğunu anlattı. Görüşmeden sonra çok olumlu şeyler düşünmeye başladım. Olmak istediğim yerin burası olduğuna karar verdim. Transferde bir haftalık süreçte çok çabuk gerçekleşmiş oldu" dedi.

"Takımım için elimden gelen her şeyi yapacağım"

Kendisi için en önemli olan şeyin kulübün başarısı olduğunu kaydeden Sadiku, "Erzurum'u çok gezebilme fırsatı bulamadım. Daha yeni geldiğim için sadece gün içinde görebildiğim kadarıyla biliyorum burayı. Tabi daha önce internetten baktığım kadarıyla burada mutlu olabileceğimi düşünüyorum. Şuanda bir rakam söyleyemem gol hedeflerim açısından. Buradaki en büyük hedefim takımıma verebildiğim kadar katkı sağlamak. Benim için en önemli olan şey takımımın başarısıdır. Yüzde yüz performansımla oynayıp takımım için iyi işler yapmak istiyorum" açıklamalarında bulundu.

"Mehmet Özdilek ile maçlar kazanacağımız için mutluyum"

Teknik Direktör Mehmet Özdilek'in efsane isimlerden olduğunu da söyleyen Sadiku, "Dün geldim ve hocamızla tanışma fırsatı buldum. Burada onunla beraber çalışıp antrenman yapacağım için ve onunla beraber maçlar kazanacağım için çok mutluyum. Kendisi Türkiye'de efsane isimlerden kariyerli ve daha önce birçok Süper Lig takımını çalıştırmış. Onunla çalışmaktan mutluyum" diye konuştu.