Armatör Kadayıfçıoğlu'nun karıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı (2) - Yeniden - Son Dakika

Armatör Kadayıfçıoğlu'nun karıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı (2) - Yeniden

14.03.2021 14:05
Armatör Kadayıfçıoğlu'nun karıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı (2) - Yeniden, System.String[]

Armatör Kadayıfçıoğlu'nun karıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı (2) - Yeniden'Armatör Kadayıfçıoğlu'nun karıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı' başlıklı haberimizi, ölü sayısının 1 olması nedeniyle kaynağından yapılan düzeltmeyle yeniden veriyoruz.

Armatör Kadayıfçıoğlu'nun karıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı (2) - Yeniden

'Armatör Kadayıfçıoğlu'nun karıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı' başlıklı haberimizi, ölü sayısının 1 olması nedeniyle kaynağından yapılan düzeltmeyle yeniden veriyoruz...

YENİDEN

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Süleyman EKİN/ANTALYA, - ANTALYA'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, armatör Bilal Kadayıfçıoğlu ve kuzeni Metin Kadayıfçıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 5 kişi ise yaralandı.Kaza, saat 09.00 sıralarında Döşemealtı ilçesi Şehit Mustafa Gürcan Caddesi Palm City Kavşağı'nda meydana geldi. Armatör Bilal Kadayıfçıoğlu'nun kuzeni Metin Kadayıfçıoğlu'nun kullandığı 34 BK 0999 plakalı otomobil, iddiaya göre kavşak sistemine kırmızı ışık ihlali yaparak süratli girdi. 06 AV 9903 plakalı otomobile çarpan araç kontrolden çıkarak, yol kenarındaki demir direğe çarptı. Kazada, 06 AV 9903 plakalı aracın sürücüsü Murat Yorulmaz ile yan koltuktaki oğlu Buğra Yorulmaz yola savruldu. Buğra Yorulmaz olay yerinde yaşamını yitirdi. Murat Yorulmaz ile diğer araçtaki yaralılar Bilal Kadayıfçıoğlu, kuzeni Metin Kadayıfçıoğlu, polis memuru Ömer Tokaç ve gemi kaptanı Murat Kutlu, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Murat Yorulmaz'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Ölen Buğra Yorulmaz'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Adli Tıp morguna kaldırıldı.


Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Armatör Kadayıfçıoğlu'nun karıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı (2) - Yeniden - Son Dakika


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