Armatür sektörü 1,5 milyar dolarlık ihracatı online büyütecek - Son Dakika

Armatür sektörü 1,5 milyar dolarlık ihracatı online büyütecek

14.12.2020 12:37
Armatür sektörü 1,5 milyar dolarlık ihracatı online büyütecek, System.String[]

Armatür Derneği Başkanı Gökhan Turhan, "1,5 milyar dolarlık ihracatımızı online satışlarla artırmak için çalışmalara başladık.

Armatür Derneği Başkanı Gökhan Turhan, "1,5 milyar dolarlık ihracatımızı online satışlarla artırmak için çalışmalara başladık. Gelecek yıl ihracatta e-satışlarla en az yüzde 10 artış sağlamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Armatür Derneği'nden yapılan açıklamada, 4 milyar dolara yakın hacimsel büyüklüğü olan sektörün, 1,5 milyar dolarlık ihracatını artırmak için çalışmalara başladığı bildirildi.

Sektörün 1 milyar dolarlık iç piyasa hacmi ve 1,5 milyar dolarlık ithalatı olduğu belirtilen açıklamada, kilogram başı ihracat değerinin 10 dolar düzeyine yükseldiği, yaklaşık 10 bin çalışanıyla Türkiye'nin cari açığının kapanması için çalıştığı kaydedildi.

İstihdam, üretim ve ihracat odaklı çalışan sektörün küresel büyüklüğünün 110 milyar dolar olduğu bildirilen açıklamada, Türkiye'nin bu pastadaki payının yüzde 2,5 seviyesine yükseldiği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Armatür Derneği Başkanı Gökhan Turhan, salgında yaşadıkları kayba ilişkin, "Kademeli bir iyileşme yaşıyoruz. Tam 'V' olmasa da 'U' şeklinde geriye dönüş yaşadık. Sektör olarak iş sürekliliği ve sürdürülebilir bir tedarik zinciri için alternatif kaynakları değerlendirdik." ifadelerini kullandı.

Dernek olarak, armatür, valf, musluk, tesisat ekipmanları ve vana sanayicilerini temsil ettiklerini hatırlatan Turhan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yeni bir dernek olmamıza rağmen sektörün çoğunluğunu temsil etmeye başladık. Hazırlığı süren sektör raporu doğrultusunda stratejilerimizi, nerelerde yer almamız gerektiğini, sektörün bizlere ne vadettiğini ve şu anki durumumuzu çok daha net anlayacağız. Sanayide teknolojiye yapılan yatırımlarla dünyadan alacağımız payın artacağını düşünüyoruz."

Turhan, Güney Amerika, Asya Pasifik, Sahra Altı, Avrupa ve Amerika kıtası pazarlarının gittikçe artan bir öneme sahip olacağını bilerek çalışmaları sürdürdüklerini aktardı.

"e-ihracat geçici değil, kalıcı olacak"

Gökhan Turhan, e-ihracatın geçici bir çözüm olmadığını, aksine dünya ticaretine yakın gelecekte yön verecek en önemli araç olacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Makine sanayisinde dijitalleşme, tam otomasyon ve akıllı makineler süreci hızla gelişiyor ve yaygınlaşıyor. Bu nedenle Türkiye'de armatür sanayisi de dijital dönüşüm konusuna gelişme ekseni olarak öncelik vermeli. Firmalarda, tüm süreçlerde, dijitalleşmenin yanı sıra üretilen ürünlerin de bu özelliklere sahip olması ana hedef olmalı. Kovid-19'dan dolayı bu yıl fotoselli ürünlerde yüzde 150-200 arası bir satış artışı yaşandı. Bu rakam önceki yıllara göre 2 kat artış anlamına geliyor. Ürünlere özellikle resmi dairelerden, belediyelerden ve okullardan talep söz konusu."

Özel sektöre bakıldığında ise yeme-içme sektöründen fazlasıyla talep alındığını, bireysel kullanım için göze çarpan bir artış olmadığını, bu bağlamda e-ihracatın Türk sanayisi için yakın gelecekte vazgeçilmez bir unsur olacağını vurgulayan Turhan, "1,5 milyar dolarlık ihracatımızı online satışlarla artırmak için çalışmalara başladık. Gelecek yıl ihracatta e-satışlarla en az yüzde 10 artış sağlamayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"e-ihracat birliği kurulmalı"

Armatür Derneği Başkanı Turhan, "sınır ötesi e-ticaret" diye adlandırılan e-ihracatın küresel e-ticaret içindeki payının 2022'de yüzde 22'ye ulaşmasının beklendiğini, bu yıl ise sınır ötesi e-ticaret hacminin 994 milyar dolara yükselmesinin öngörüldüğünü bildirdi.

Türkiye'nin 2019'da 180,5 milyar dolarlık ihracatının sadece yüzde 0,5'inin e-ihracattan geldiğini aktaran Turhan, şu bilgileri verdi:

"e-ihracat sınır, ülke veya marka tanımıyor. Adaletli bir sistem. Öncelikle hız ve ulaşılabilirlik ön planda. Maliyeti de düşük. Konu, devlet politikası haline getirilerek bütünlük içinde ele alınmalı. e-ihracat için devlet destekleri artırılmalı. İhracatçının sırtındaki yük azaltılmalı. Türkiye İhracatçılar Meclisi çatısı altında bu yeni oluşuma özel teşvik ve destekleri artırabilecek, yeni dünya düzenine ayak uydurulabilmesini sağlayabilecek yeni bir birlik oluşturabiliriz."

Turhan, sektörün büyümesi ve gelişmesi anlamında uzun yıllardır çözülemeyen ve adeta kangren haline gelen tevkifat ve KDV oranlarında güncellemeye gidilmesi gerektiğini, bu adımın üreticileri büyük oranda rahatlatacağını ve kayıt dışını azaltacağını bildirdi.

Turhan, "Ek gümrük vergilerinin de bazı stratejik ürünlere getirilmesi ve yerli ürün tercihi, kritik konu başlıklarımız arasında yer alıyor." ifadesini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri, İstihdam, Türkiye, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Armatür sektörü 1,5 milyar dolarlık ihracatı online büyütecek - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Dünyaca ünlü teknik adam Gerard Houllier hayatını kaybetti Alman biyoteknoloji şirketi koronavirüse karşı etkili ilaç buldu ABD Hazine ve Ticaret Bakanlıklarına siber saldırıda Rusya iddiası ses getirdi! Büyükelçilik'ten yanıt gecikmedi Seren Serengil, gözlerden uzak tuttuğu ablasıyla ilgili bilinmeyeni paylaştı: 15 yıldır kadın kollarında çalışıyor Malatya yenilgisi sonrası Ali Koç'tan Erol Bulut kararı Bill Gates'ten korkutan koronavirüs tahmini: Nisan 2021'e kadar 200 bin kişi daha ölebilir Uğur Arslan'dan anlamlı koronavirüs projesi! Başrollerde Murat Övüç ve Nuri Alço yer aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın esnaf için verdiği kira müjdesinin detayları belli oldu
Dağlık Karabağ'da ateşkes bozuldu! Rusya, çatışmanın yaşandığı iki köye yerleştiğini harita ile duyurdu Dağlık Karabağ'da ateşkes bozuldu! Rusya, çatışmanın yaşandığı iki köye yerleştiğini harita ile duyurdu         
13:49
Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren olay! Komşularını baklava ikram edip uyuttuktan sonra engelli kızlarını kaçırdı Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren olay! Komşularını baklava ikram edip uyuttuktan sonra engelli kızlarını kaçırdı         
12:51
Uyuşturucu iğneyle öldürülen köpeklerin suçlusu belediye personeli çıktı! Çalışanlar açığa alındı Uyuşturucu iğneyle öldürülen köpeklerin suçlusu belediye personeli çıktı! Çalışanlar açığa alındı         
12:38
CHP Adana Milletvekili Şevkin'den Sağlık Bakanı Koca'ya çağrı: Derhal boş hastaneleri açın CHP Adana Milletvekili Şevkin'den Sağlık Bakanı Koca'ya çağrı: Derhal boş hastaneleri açın         
12:04
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu: İngilizlerden geri alınan ata tohumları paha biçilmez Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu: İngilizlerden geri alınan ata tohumları paha biçilmez         
11:32
Son Dakika: Elektrikte tepki çeken giderler artık tarifeye eklenemeyecek Son Dakika: Elektrikte tepki çeken giderler artık tarifeye eklenemeyecek         
11:10
Ay'da inşa edilecek evlerin görüntüleri paylaşıldı! Verilecek isim bile hazır Ay'da inşa edilecek evlerin görüntüleri paylaşıldı! Verilecek isim bile hazır         
11:05
Yerli ve milli koronavirüs aşısında Faz-1 çalışmaları tamamlandı! Hiçbir yan etki görülmedi Yerli ve milli koronavirüs aşısında Faz-1 çalışmaları tamamlandı! Hiçbir yan etki görülmedi         
10:48
Son Dakika: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün hesaplarda olacak Son Dakika: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün hesaplarda olacak         
10:12
Arkadaşının altınlarını sahtesiyle değiştirip eşine otomobil almış Arkadaşının altınlarını sahtesiyle değiştirip eşine otomobil almış         
09:53
"Ultraviyole ışıklı makine koronayı gösteriyor" iddiasına uzmanlardan yanıt: Bir ilaçtaki fosfordan kaynaklanıyor         
09:40
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, futbolcularını sosyal medyada sert sözlerle eleştirdi Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, futbolcularını sosyal medyada sert sözlerle eleştirdi         
09:30
Avusturyalı siyasetçi kürsüde kolaya korona testi yaptı, sonuç pozitif çıktı Avusturyalı siyasetçi kürsüde kolaya korona testi yaptı, sonuç pozitif çıktı         
08:42
Serenay Sarıkaya'nın tazminat başvurusunu mahkeme reddetti Serenay Sarıkaya'nın tazminat başvurusunu mahkeme reddetti         
22:16
Ebru Polat, derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle verdiği pozla hayranlarını mest etti Ebru Polat, derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle verdiği pozla hayranlarını mest etti         
21:49
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Çin'den gelecek aşının arkasındaki tehlikeye dikkat çekti Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Çin'den gelecek aşının arkasındaki tehlikeye dikkat çekti         
21:24
Maske takmadığı için polisleri tehdit eden kadına CİMER'den cevap: Boşuna zahmet edip yazma Maske takmadığı için polisleri tehdit eden kadına CİMER'den cevap: Boşuna zahmet edip yazma         
17:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2020 14:04:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Armatür sektörü 1,5 milyar dolarlık ihracatı online büyütecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei