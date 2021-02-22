Armatür sektöründe hedef 10 milyar dolar ihracat - Son Dakika

Armatür sektöründe hedef 10 milyar dolar ihracat

22.02.2021 13:29
Armatür sektöründe hedef 10 milyar dolar ihracat, System.String[]

Armatür Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Turhan, birkaç yıl içerisinde 10 milyar dolarlık ihracata ulaşmaları için hiçbir engel olmadığını belirtti.

Armatür Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Turhan, birkaç yıl içerisinde 10 milyar dolarlık ihracata ulaşmaları için hiçbir engel olmadığını belirtti.

Armatür Derneği'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Turhan, Türkiye'nin toplam ihracatına aralıksız katkı veren armatür sektörünün yeni dönem hedeflerini belirlediğini, geçen yılı 1,5 milyar dolar ihracatla kapatan üretim odaklı sektörün daha fazla dış pazara açılmanın ve ihracatı sürdürülebilir hale getirmenin stratejisini oluşturduğunu kaydetti.

Turhan, sektörde Çin'in 20 milyar dolar, Almanya'nın 18 milyar dolar, İtalya'nın ise 16 milyar dolarlık ihracata sahip olduğunu aktararak, "Birkaç yıl içerisinde 10 milyar dolarlık ihracata ulaşmamız için hiçbir engel yok. Bu hedef için gerekli altyapıya sahibiz. 2021'de sektörümüz döviz bazında yüzde 20-30 büyüyecek. İhracatta yeni dönemde Güney Amerika'ya odaklanacağız." ifadelerini kullandı.

Sektörün asıl potansiyelinin Avrupa'da bulunduğunu kaydeden Turhan, Avrupa'nın ardından ABD pazarının geldiğini, söz konusu bölgeye sürdürülebilir ihracat gerçekleştirebilmek için "markalaşma" adına Avrupalıların önüne geçmeleri gerektiğini belirtti.

Turhan, "Şöyle bir avantajımız var; Güney Amerika bizi Avrupalı olarak görüyor. Oraya gittiğimizde Çin'den biraz daha yüksek maliyette satabiliyoruz. Bu yüzden bu pazarın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Asya-Pasifik ülkeleri de ihracatımız için ciddi bir potansiyele sahip. Dünyada evsel pişirme cihazları üretiminde yüzde 10 pazar payına sahibiz. Bu oranı çok daha yukarılara çekecek gücümüz ve potansiyelimiz var." değerlendirmesinde bulundu.

"GTİP kodlarının ucu açık tutulmuş"

Gökhan Turhan, Türkiye'de ihracatçıların kafasına göre bir yerlerde gruplandırılmasının önüne geçilmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Birazı burada birazı orada olduğu zaman bir araya gelemiyoruz, Ur-Ge gibi projeleri hayata geçiremiyoruz. Bu Türkiye'nin de önünü açacak bir sistem. Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) kodlarının ucu açık tutulmuş. Daha fazla açılması, detaylandırılması gerekiyor. Diğer yandan sektörümüzde Tevkifat denilen bir yöntem var. Ham maddeyi alırken devlet bizden KDV'sini alıyor. Bu durum üzerimize finans yükü yıkıyor. Bana göre bu sistemin kaldırılması gerekiyor. Kaldırılmasa bile oranın düşürülmesi ihracatçının önünü açar. Ülkemizdeki KDV sisteminin yeniden kurgulanması devletin vergi tahsilat hızına pozitif yansır. Bu kayıt dışılığı da ortadan kaldıracaktır. KDV reformuna ihtiyacımız var."

"Malzeme sıkıntısı çekmeye başladık"

Armatür Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Turhan, ham maddelere getirilen ek gümrük vergilerinin maliyetleri ciddi oranda artırdığını aktararak, "Hem ham maddelere gelen ek gümrük vergilerinin yarattığı maliyet artışları hem de ihracat konusunda tüm firmalarımıza gelen taleplerden dolayı malzeme sıkıntısı çekmeye başladık. Sektörümüzde ham maddemizi oluşturan bakır hurda ihraç edildiğinde bizler ya yüksek bedellerle ham madde temin ediyor ya da malzememizi ithal ediyoruz. Türkiye'de sıfırdan paslanmaz çok az miktarda üretiliyor. Yüzde 85'i yurt dışından ithal ediliyor. Burada da bir zor durum yaşanacaktır. Gelen vergi ilavesi ile kur artışı da burada ilave olmuş olacak. Belki geçici bir süre ilave vergiler kaldırılabilir." ifadelerini kullandı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Amerika, Türkiye, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Armatür sektöründe hedef 10 milyar dolar ihracat - Son Dakika Ekonomi


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