Armatürcüler 900 milyon dolarlık ihracat hedefliyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Armatürcüler 900 milyon dolarlık ihracat hedefliyor - Son Dakika Ekonomi

Armatürcüler 900 milyon dolarlık ihracat hedefliyor

47 dakika önce

Türkiye'deki pazar büyüklüğü 2.5 milyar dolara ulaşan armatür sektörü bu yıl ihracatını yaklaşık yüzde 50 artırmayı hedefliyor.

Armatürcüler 900 milyon dolarlık ihracat hedefliyor, System.String[]

Türkiye'deki pazar büyüklüğü 2.5 milyar dolara ulaşan armatür sektörü bu yıl ihracatını yaklaşık yüzde 50 artırmayı hedefliyor. Armatür Derneği Başkanı Gökhan Turhan, koronavirüsün birkaç ay sonra etkisinin azalması ile ihracatı 650 milyon dolardan 900 milyon dolara çıkaracaklarını söyledi.

Türkiye, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 04:54 

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