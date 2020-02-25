Armin Laschet ve Friedrich Merz, CDU'nun genel başkanlığı için adaylıklarını açıkladı - Son Dakika
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Armin Laschet ve Friedrich Merz, CDU'nun genel başkanlığı için adaylıklarını açıkladı

6 saat önce

Almanya'da Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Armin Laschet ile Hristiyan Demokrat Birlik Partisinin (CDU) eski Federal Meclis Grup Başkanı Friedrich Merz, CDU genel başkanlığına aday olduklarını açıkladı.

Armin Laschet ve Friedrich Merz, CDU'nun genel başkanlığı için adaylıklarını açıkladı, System.String[]

Almanya'da Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Armin Laschet ile Hristiyan Demokrat Birlik Partisinin (CDU) eski Federal Meclis Grup Başkanı Friedrich Merz, CDU genel başkanlığına aday olduklarını açıkladı.

Önce Laschet ardından Merz, Berlin'deki Federal Basın Merkezi'nde düzenledikleri basın toplantılarında 25 Nisan'da yapılması öngörülen genel kurula aday olduklarını bildirdi.

Genel başkan adayları arasında ismi geçen Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn ise aday olmayacağını ve Laschet'e destek vereceğini, yarışı kazanmaları halinde de CDU'nun genel başkan yardımcısı olacağını belirtti.

Laschet, burada yaptığı açıklamada, CDU'da uzun zamandır liderlik tartışmaları yaşandığını ve bunun hem partiye hem de siyasete zarar verdiğini dile getirerek bu sorunları gidermek amacıyla genel başkanlığa aday olduğunu söyledi.

Partisinde, birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulduğuna işaret eden Laschet, bunu sağlamak için çaba sarf edeceğini vurguladı.

Laschet, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisinin baraj altında kalmasının önemli olduğunu ancak CDU'nun eriyen oylarını tekrar kazanmanın yollarının aranması gerektiğini kaydetti.

Daha önce de Federal Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanı Norbert Röttgen adaylığını duyurmuştu.

"CDU'nun geleceği için aday oldum"

14 ay önceki genel kurulda, şu anki CDU Genel Başkanı Annegret Kramp Karrenbauer'e karşı aday olan ancak az farkla kaybeden Merz de tekrar aday olduğunu açıkladı.

Eski CDU Federal Meclis Grup Başkanı Merz, 15 ayda ikinci kez genel başkan seçmek durumunda kalmalarının parti ve seçmenler adına iyi bir şey olmadığını vurguladı.

CDU'nun geleceği için aday olduğunu ve geçmişten dersler çıkararak ileriye bakmaları gerektiğini belirten Merz, genç nesil seçmenlerin de partiye olan ilgilerini artırmayı hedeflediğini söyledi.

Merz, Almanya'nın bir göçmen krizi yaşamaması adına sınırlarını daha iyi koruması gerektiğini kaydetti.

Ren Vestfalya, Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 02:08 Kaynak: AA
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