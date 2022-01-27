Armis Yatak'tan yüzde 50 büyüme hedefi - Son Dakika

İstanbul Mobilya Fuarı'nda yerini alan Armis'in 2022 hedeflerini anlatan ACME Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Batallı, "İnsanlara kaliteli ve konforlu uyku sunmak için çalışıyoruz. 2022 yılında ciroda yüzde 50 adet bazında ise yüzde 40 büyümeyi hedefliyoruz. Yurt dışı yatırımlarımız da devam ediyor. Şu anda 36 ülkede varız, büyümeye de devam edeceğiz" dedi.

İstanbul Fuar Merkezi'nde 25 Ocak'ta başlayan İstanbul Mobilya Fuarı devam ediyor. Dünyanın ikinci büyük mobilya fuarında Armis de yerini aldı. Yeşilçam'ın efsane ismi Kadir İnanır'ın yer aldığı yeni reklam kampanyasıyla dikkat çeken şirketin 2022 yurt içi ve yurt dışı hedeflerini Armis Yatak, Artemis Halı ve Etrofil İplik markalarını bünyesinde bulunduran ACME Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Batallı anlattı.

Fuarın pandemi nedeniyle 2 yıldır yapılamadığını söyleyen Tolga Batallı, en son yapıldığında kendileri için iyi geçtiğini dile getirdi. Talebin çok olduğunu bu nedenle fuarın hem İstanbul Fuar Merkezi'nde hem de TÜYAP'ta yapıldığını aktaran Batallı, "Dünyanın en büyük ikinci mobilya fuarı oldu. Bu da sektörümüz için gayet iyi bir başarıdır. Yurt içi ve yurt dışından çok sayıda müşteriyi ağırlıyoruz" diye konuştu.

"YURT İÇİNDE 500 SATIŞ NOKTASINA ULAŞACAĞIZ"

Armis markasını hayata geçireli 6 yıl olduğunu söyleyen Batallı, 50 bin metrekarelik üretim tesisinde yatak, baza ve başlık ürettiklerini dile getirdi. Yıl içerisinde yurt içinde 500 satış noktasına ulaşmayı hedeflediklerini aktaran Batallı, "Marka oluşturmak uzun ve ince bir yol. İlk 3 yıl ciddi anlamda teknik altyapıya önem verdik. Şimdi ulusalda reklam kampanyalarına başladık. Reklam filmimizde herkesin sevdiğini usta sanatçı Kadir İnanır ile 2 yıllık bir anlaşma yaptık. Geri dönüşler oldukça güzel, memnunuz" ifadelerini kullandı.

"DÜNYADA YATAK DEĞİŞİM SÜRESİ 6-7 YILDIR"

Ürünlerin kalitesine önem verdiklerini vurgulayan Batallı, full otomasyon sistemle, inovatif ürünler ürettiklerini söyleyerek, pazarda fark yarattıklarına dikkat çekti. Batallı, "Önceden yatak, evlenen çiftlere mobilya grubunun içerisinde hediye edilen bir üründü. Onun için de kaliteleri iyi değildi. Buna rağmen vatandaşlar o ürünleri yıllarca kullanıyordu. Dünya genelinde yatak değişim süresi 6-7 yıldır. Artık yatak insanlarda 2 çağrışım yapıyor. Birincisi konfor, ikincisi de moda ürün olması. Burada kumaşlar ve yay teknolojisi ön plana çıktı. Çok daha inovatif yaylar üretilmeye başlandı" dedi.

ROBOT SİSTEM İLE ÜRETİM KAPASİTESİ 4 KAT ARTTI

Pandemi sürecinde yatırımlarına devam ettiklerini belirten Tolga Batallı, "7 ay kadar önce baza hattımız için robot CNC makinesi yatırımı yaptık. Üretimi robotlar yapıyor. Bu da üretim kapasitemizi 4 kat artırdı. Bu yılki duruma bakarak ikinci bir üretim fabrikası açma ihtimalimiz de olabilir. 2021 yılında bir önceki yıla göre ki pandemiye rağmen yüzde 35 cirosal yüzde 45'te adetsel anlamda büyümüştük. 2022 yılında ise ciroda yüzde 50 adet bazında da yüzde 40 büyümeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

36 ÜLKEYE İHRACAT YAPILIYOR

Yurt dışında da yatırımları olduğunu anlatan Batallı, "Şu anda 36 ülkeye ihracat yapıyoruz. Bu fuarla inanıyoruz ki 2022 yılını ciroda minimum yüzde 100 büyümeyle kapatacağız. Ülke sayısını da iki katına çıkarmayı amaçlıyoruz. Ortadoğu pazarında varız, Belçika, Hollanda ve Almanya pazarına ciddi anlamda çalışıyoruz. Bu yılki hedefimiz Amerika pazarındaki ulusal zincirlerle anlaşmalar yapmak o doğrultuda çalışıyoruz. Rusya ve Türki Cumhuriyetlerle görüşmelerimiz devam ediyor. Afrika da bizim için önemli bir pazar ekiplerimiz o bölgede de çalışmalarını sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

"İNSANLARA KALİTELİ VE KONFORLU UYKU SUNUYORUZ"

Geçen yılki cironun yüzde 15'inin ihracattan geldiğini aktaran Batallı, "2022'de bu rakamı yüzde 40'lara çıkarmayı hedefliyoruz. Birinci önceliğimiz insanların bizden memnun olmasıdır. İnsanlara kaliteli ve konforlu uyku sunuyoruz. Bunu da doğru fiyatlama ile yapıyoruz. Hammadde maliyetlerimiz geçen yıla göre yüzde 125 arttı. Buna bağlı olarak ürünlere yıl içinde parça parça yüzde 35-40 oranında zam yaptık. Doğru fiyatlama ile çıkmaya çok özen gösteriyoruz. Ürün gamımız çok geniş, 500 liradan başlayıp 10 bin liraya çıkan fiyat aralığında yatağımız var" dedi.

- İstanbul