ARMÜDER Başkanı Özkol:

Armutlu Müteahhitler Derneği'nin (ARMÜDER) açılışında konuşma yapan İbrahim Özkol, "Yalova depreminde hiç etkilenmeyen bir ilçedir Armutlu" dedi.



Yalova ili Armutlu ilçesinde inşaat yapan müteahhitlerin bir araya gelerek kurmuş oldukları Armutlu Müteahhitler Derneği'nin açılışına Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova Milletvekili Özcan Özel, Vali Yardımcısı İrfan Demiröz, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel, Esenköy Belediye Başkanı Mehmet Temel, Yalova Ticaret Odası Başkanı Tahsin Becen, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, meclis üyeleri, iş insanları ve ilçe halkının katıldığı görkemli bir programla gerçekleşti.



"Armutluda tüm üyelerimizle birlikte 3-5 bin kişiye istihdam sağlamaktayız"



Armutlu Müteahhitler Derneği Başkanı İbrahim Özkol açılış konuşmasında dernek faaliyetlerini hakkında bilgi verdi. Özkol, "Armutlu ilçemizde dernek üyelerimizin tüm şantiyelerinde ortalama bin kişiye iş vermekteyiz. Ailelerini de baz aldığımız zaman ortalama 3-5 bin kişiye istihdam sağlamaktayız" dedi.



Özkol konuşmasının devamında, "Yalova depreminde yüreğimiz yandı. O günleri Allah bizlere bir daha yaşatmasın. Yalova depreminden hiç etkilenmeyen bir ilçedir Armutlu. İlçemiz zemini sağlam bir yer olmakla beraber, Yalova depreminden eski yapılar dahi yıkılmamış olup depremden etkilenmemiştir. Hala ilçemizde 30-40 yıllık yapılar bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.



"Konut faiz oranlarında beklentimiz 0,90 altına inmeli"



Özellikle inşaat sektöründe konut satışı 0,99 oranına düştükten sonra büyük bir sektörde hareketlilik yaşandığını belirten Özkol, "Ülkemizin en önemli dinamiklerinden olan inşaat sektörünün daha da canlı ve eski günlerine dönmesi için sektörde iş adamları ve konut alacak vatandaşlarının beklentisi 0,90 oranın altında olması gerektiği beklentisi öne çıkmıştı. Sadece devlet bankaları değil ülkemizin kaymağını yiyen özel bankaların artık inisiyatif alarak konut sektöründe faiz oranlarını aşağı çekme konusunda adım atmalıdırlar." dedi. - YALOVA