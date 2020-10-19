Armut ağacı ekim ayında çiçek açıp ikinci kez meyve verdi - Son Dakika

Armut ağacı ekim ayında çiçek açıp ikinci kez meyve verdi

19.10.2020 09:14

Armut ağacı ekim ayında çiçek açıp ikinci kez meyve verdi Bitlis'in Ahlat ilçesinde armut ağacı ekim ayında çiçek açıp ikinci defa meyve verdi.

Armut ağacı ekim ayında çiçek açıp ikinci kez meyve verdi

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesinde armut ağacı ekim ayında çiçek açıp ikinci defa meyve verdi.

Genellikle ilkbahar mevsiminde çiçek açıp yaz sonunda meyve veren armut ağacı, bu yıl ekim ayında ikinci defa çiçek açınca görenleri şaşırttı. Ahlat'ın Kulaksız Mahallesi'nde cami imamı Şerafettin Tanyeri'ne ait bahçede sonbahar mevsiminde çiçek açıp ikinci defa meyve veren armut ağacını gören vatandaşlarda şaşkınlıklarını gizleyemedi.

İlk defa böyle bir olayla karşılaştığını belirten imam Şerafettin Tanyeri, "Şimdi ekimin sonu. Bizim memleketimizde bu mevsimde bu şekilde çiçek açması bana çok ilginç geldi. Ağacımız armut tutmuştu, o armutları toplarken birde baktım hem çiçek açmış hem de şu anda da başında görüyorsunuz daha çiçeğini dökmeden meyve vermiş. Bu benim çok ilgimi çekti. Ekimin sonunda bu memlekette ağacın çiçek açması, meyve vermesi benim çok ilgincime gitti. Tabi Cenab-ı Allah'ın kudreti. Cenab-ı Allah 'kün feye kün', 'ol' derse oluverir. İşte bu da Cenab-ı Allah'ın bize bir güzelliği" dedi.

Armut ağacı ekim ayında çiçek açıp ikinci kez meyve verdi
Armut ağacı ekim ayında çiçek açıp ikinci kez meyve verdi
Armut ağacı ekim ayında çiçek açıp ikinci kez meyve verdi
Armut ağacı ekim ayında çiçek açıp ikinci kez meyve verdi

İlkbahar, Bitlis, Ahlat, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Armut ağacı ekim ayında çiçek açıp ikinci kez meyve verdi - Son Dakika

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