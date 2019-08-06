Son Dakika Haberleri: Armut ağacından düşen kadın yaralandı
Son Dakika Güncel Haber

Armut ağacından düşen kadın yaralandı

28 dakika önce

BURSA'nın Kestel ilçesinde armut toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Safiye Şen (55), yaralandı.

Armut ağacından düşen kadın yaralandı, System.String[]
BURSA'nın Kestel ilçesinde armut toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Safiye Şen (55), yaralandı.
İlçenin kırsal Babasultan Mahallesi'nde yaşayan Safiye Şen, akrabasına ait bahçede armut toplamak için çıktığı ağaçtan düştü. 4 metre yükseklikten yere düşen Şen, yaralandı. Akrabasının ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Safiye Şen, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirlenen Şen, Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.


Kestel, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 02:37 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



13 saat sonra kontrol altına alınan orman yangınında validen sabotaj açıklaması
Erdoğan'ın ilaç sözü verdiği O' baba mutluluktan ağladı ABD-Çin gerilimi Bitcoin'e yaradı Faizler düşünce vatandaşlar yeniden arayışa geçti! İşte konutta en cazip ilçeler

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.8.2019 15:06:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Armut ağacından düşen kadın yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]