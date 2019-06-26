Armut toplarken ağaçtan düşerek yaralandı
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde, armut toplarken dengesini kaybederek ağaçtan düşen Halime T. (56), yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 07:22 Kaynak: DHA
BURSA'nın İnegöl
ilçesinde, armut toplarken dengesini kaybederek ağaçtan düşen Halime T. (56), yaralandı.
Olay, saat 14.00 sıralarında, Akıncılar
Mahallesi'nde meydana geldi. Bahçesindeki armutları toplamak için ağaca tırmanan Halime T., dengesini kaybederek yaklaşık 3 metreden düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Halime T., sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi
'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
- Bursa
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