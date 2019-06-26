Son Dakika Haberleri: Armut toplarken ağaçtan düşerek yaralandı
Son Dakika Güncel Haber

Armut toplarken ağaçtan düşerek yaralandı

46 dakika önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, armut toplarken dengesini kaybederek ağaçtan düşen Halime T. (56), yaralandı.

Armut toplarken ağaçtan düşerek yaralandı, System.String[]
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, armut toplarken dengesini kaybederek ağaçtan düşen Halime T. (56), yaralandı.
Olay, saat 14.00 sıralarında, Akıncılar Mahallesi'nde meydana geldi. Bahçesindeki armutları toplamak için ağaca tırmanan Halime T., dengesini kaybederek yaklaşık 3 metreden düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Halime T., sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.


- Bursa
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 07:22 Kaynak: DHA
Akıncılar, İnegöl, Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sosyal medyada başlayan kavga kanlı bitti! Gemlik Kaymakamı'nın 3 oğlu bıçaklandı Gemlik Kaymakamı'nın kavgada bıçaklanan 3 oğlundan Safa öldü Yarış tayları, ev fiyatına alıcı buldu İYİ Parti Grup Başkan Vekili trafikte 4 kişinin saldırısına uğradı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 20:08:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Armut toplarken ağaçtan düşerek yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]