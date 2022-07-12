ARMUT TOPLARKEN AĞAÇTAN DÜŞÜP YARALANDI

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde armut toplarken dalın kırılması sonucu ağaçtan düşen Barış Saka (61) yaralandı. Olay öğleden sonra, Ereğli Bağlık Mahallesi Hacıabdurrahman Sokak üzerinde meydana geldi. Barış Saka, armut toplamak için ağaca çıktı. Dalın kırılmasıyla beton zemine düşen Saka yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Saka, ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Saka'nın yakınları olay yerinde fenalık geçirdi.
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