Armut'un Türk taraftarlara mesajı var: "Destekleriniz için teşekkürler" - Son Dakika

Armut'un Türk taraftarlara mesajı var: "Destekleriniz için teşekkürler"

Armut\'un Türk taraftarlara mesajı var: "Destekleriniz için teşekkürler"
Son Güncelleme: 29.03.2021 16:26

Temsilcimiz Armut'a G2 karşısında başarılar diliyoruz

LEC Bahar Mevsimi kazananlar grubu playoff ilk turunda Rouge karşısında 3-1 galip gelerek G2′ ile eşleşen Mad Lions takımının üst koridor oyuncusu temsilcimiz '' İrfan Tükek, serinin ardından Türk destekçilerine teşekkür mesajı yayınladı.

Serinin son maçında takımını sırtlayarak galibiyete taşıyan Armut, LEC'deki ilk playoff serisinde takımının en iyi performans gösteren oyuncularından biriydi. G2 ile eşleşen Mad Lions takımına ve temsilcimiz Armut'a başarılar diliyoruz.

Kaynak: Playerbros

Türk, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Sadece Haberler Armut'un Türk taraftarlara mesajı var: 'Destekleriniz için teşekkürler' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Armut'un Türk taraftarlara mesajı var: "Destekleriniz için teşekkürler" - Son Dakika
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