Armutçuk'ta yeni üretim panosu açıldı - Son Dakika

Armutçuk'ta yeni üretim panosu açıldı

29.04.2021 16:24
Armutçuk'ta yeni üretim panosu açıldı, System.String[]

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessesesi'nde çalışan maden işçileri yeni açılan üretim ayağında kazasız belasız çalışma için Kuran okuttu ve kurban kesti.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessesesi'nde çalışan maden işçileri yeni açılan üretim ayağında kazasız belasız çalışma için Kuran okuttu ve kurban kesti.

Sabah vardiyasında Armutçuk'ta yeni üretim panosu için düzenlenen Kurban kesim törenine TTK Armutçuk Müessese Müdürü Ali Hekim, Müessese Yardımcısı Cüneyd Yamudi, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, GMİS Armutçuk Şube Yöneticileri, maden nezaretçileri, müessese yöneticileri ve maden işçileri katıldı. GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, yeni açılan üretim ayağında kazasız belasız üretim yapmak için kesilen kurbanın hayırlara vesile olmasını dileyerek şunları söyledi:

"Üretimin artırılması için üstün bir özveri ve büyük çabalarla açılan yeni üretim panosunun hayırlı olmasını diliyorum. Kazasız-belasız üretimler diliyorum. Ülkemizde de salgının etkileri büyük oldu. Bu nedenle yeniden tam kapanma kararı alındı. Ancak Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde üretim işlerinin devam edilmesi kararı olduğu için biz de TTK olarak üretime devam edeceğiz. Sizler pandemi kurallarına lütfen uyunuz" dedi.

"TTK'nın işçi açıklarının giderilmesi gerekiyor"

TTK'nın özelleştirilmesi gerektiği yönündeki söylemlerin bazı çevrelerce yeniden gündeme getirilmeye çalışıldığını belirten GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, "Birilerinin taşeronluğunu yapanlar, ülkemizin en önemli, bölgemizin gözbebeği bir kurum olan TTK'nın özelleştirilmesi gerektiğini dillendiriyorlar. Maden ocaklarının özelleştirilmesinin cinayetten farksız olduğunu yaşayarak öğrendik. Tüm bunlara rağmen birileri halen özelleştirmeden bahsediyorsa burada iyi niyet yoktur. Bizim de maden işçileri ve bölge halkı olarak bu art niyetli yaklaşımlara en küçük bir hoşgörü göstermemiz de mümkün değildir. Nasıl yakın geçmişte dahi bu söylemleri dile getirenleri pişman ettiysek, bölge halkı ve maden işçileriyle birlikte bugün ve yarın ifade edenleri de pişman ederiz. Art niyete, birilerine taşeronluk yapanlara asla izin vermeyeceğiz. Bırakın dillendirmeyi özelleştirme fikrini akıllarından çıkarsınlar" dedi.

TTK'nın özelleştirilmesi gerektiği yönündeki söylemlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programlı Zonguldak ziyareti öncesinde alevlendirilmeye çalışıldığına dikkat çeken Mutlu, "Bugün TTK'nın işçi açıkları artık had safhalara ulaştı. Üretimi artırmamızın, iş sağlığı ve güvenliği riskini ortadan kaldırmamızın artık tek yolu TTK'nın işçi açıklarının biran önce giderilmesidir. Cumhurbaşkanımızın Zonguldak ziyaretinde TTK'nın işçi açıklarının giderileceği yönündeki bir sözü Zonguldak ve bölge halkını da mutlu edecektir. Bölge siyasetçilerini de TTK'nın işçi açıklarının giderilmesi için çaba harcamaya davet ediyoruz" dedi.

Okunan Kuran ve yapılan duanın ardından getirilen salavatlar eşliğinde kazasız-belasız üretim dilekleriyle kurban kesimi gerçekleştirildi. - ZONGULDAK

Armutçuk'ta yeni üretim panosu açıldı

Türkiye Taşkömürü Kurumu, Kuran-ı Kerim, Maden, işçi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Armutçuk'ta yeni üretim panosu açıldı - Son Dakika Ekonomi


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