Armutçuk'taki Grizu Faciasının 36. Yılı
54 dakika önce
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessese Müdürlüğü'nde 7 Mart 1983'de meydana gelen grizu faciasında hayatını kaybeden 103 madenci, törenle anılacak.
Türkiye Taşkömürü Kurumu
(TTK) Armutçuk Müessese Müdürlüğü'nde 7 Mart 1983'de meydana gelen grizu faciasında hayatını kaybeden 103 madenci, törenle anılacak.
Genel Maden
İşçileri Sendikasından (GMİS) yapılan açıklamada, grizu faciasının 36. yıl dönümünde faciada hayatlarını kaybeden 103 maden şehidi için anma töreni düzenleneceği belirtildi.
Açıklamada, anma töreninin 7 Mart Perşembe günü saat 08.00'de TTK Armutçuk Müessesesi kuyu başında gerçekleştirileceği kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 03:03 Kaynak: AA
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