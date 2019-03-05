Son Dakika Haberleri: Armutçuk'taki Grizu Faciasının 36. Yılı

Armutçuk'taki Grizu Faciasının 36. Yılı

54 dakika önce

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessese Müdürlüğü'nde 7 Mart 1983'de meydana gelen grizu faciasında hayatını kaybeden 103 madenci, törenle anılacak.

Armutçuk'taki Grizu Faciasının 36. Yılı, System.String[]
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessese Müdürlüğü'nde 7 Mart 1983'de meydana gelen grizu faciasında hayatını kaybeden 103 madenci, törenle anılacak.

Genel Maden İşçileri Sendikasından (GMİS) yapılan açıklamada, grizu faciasının 36. yıl dönümünde faciada hayatlarını kaybeden 103 maden şehidi için anma töreni düzenleneceği belirtildi.

Açıklamada, anma töreninin 7 Mart Perşembe günü saat 08.00'de TTK Armutçuk Müessesesi kuyu başında gerçekleştirileceği kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 03:03 Kaynak: AA

Maden, Türkiye Taşkömürü Kurumu, Güncel
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