Son Dakika Haberleri: Armutlu'da "Ek Hizmet Binası" ve "Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu" açıldı
Son Dakika Sağlık Armutlu'da 'Ek Hizmet Binası' ve 'Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu' açıldı

Armutlu'da "Ek Hizmet Binası" ve "Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu" açıldı

9 dakika önce

Armutlu'da, Toplum Sağlığı Merkezi Makbule Şemsettin Kar Ek Hizmet Binası ve Makbule Şemsettin Kar 1 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu düzenlenen törenle açıldı.

Armutlu'da

Armutlu'da, Toplum Sağlığı Merkezi Makbule Şemsettin Kar Ek Hizmet Binası ve Makbule Şemsettin Kar 1 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu düzenlenen törenle açıldı.
Açılış kurdelesini Vali Muammer Erol, İl Sağlık Müdürü Halim Ömer Kaşıkcı ve Armutlu'daki iki dairesini sağlık tesisi yapılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağışlayan hayırsever Makbule Kar birlikte kesti.
Vali Erol törende yaptığı konuşmada, vatandaşların hizmet alacağı bağışların artmasını temenni ederek, "Paylaşmak ile hem zenginlikler artar hem de dua almış oluruz. Allah nice hayırlı işlerde buluşmayı nasip etsin. Sağlık tesislerimiz devletimize, milletimize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.
Bağışçı Makbule Kar ise hayrı varlıkta yapmadığını belirterek, "Niyet ettim Allah da yardım etti. Bu hayır böylece gerçekleşti." dedi.
Daha sonra sağlık tesisleri gezilerek pasta kesildi, bağışçı Kar'a çiçek takdim edildi.
Açılış törenine Armutlu Kaymakam Vekili Vehbi Bakır, Armutlu Belediye Başkanı Mustafa Tokat, sağlık çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

Şemsi Tebrizi, Armutlu, Sağlık

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 03:48 Kaynak: AA
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