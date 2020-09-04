Armutlu'daki yangında soğutma çalışmaları başlatıldı - Son Dakika

Yalova'nın Armutlu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın korkuya neden olurken itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları başlatıldı.

Yalova'nın Armutlu ilçesi Tavşantepe bölgesindeki ormanlık alanda saat 20.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bölgeden yükselen alev ve dumanı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Yalova Valiliğinden yapılan açıklamada, "04/09/2020 günü saat 20.00 sıralarında Armutlu ilçesi Karşıyaka Mah. Meslek Yüksekokulu ile Zafer Caddesi arasında otluk/çalılık alanda yangın meydana gelmiş, yangın kısa sürede rüzgarın etkisi ile büyüyerek ikametlere ve İmam Hatip Lisesine yaklaşmış, güvenlik için bir ikamet ve 3 adet konteynır boşaltılmış, yangın yaklaşık 3.5 dönüm alanda etkili olmuş, itfaiye ekiplerince yangın söndürülmüş, şu an itibariyle soğutma çalışmaları devam etmektedir." denildi.

(İHA)