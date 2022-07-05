Armutlu'dan İmralı'ya, Gemlik'ten Mudanya'ya kadar herkes onu izleyecek - Son Dakika
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Armutlu'dan İmralı'ya, Gemlik'ten Mudanya'ya kadar herkes onu izleyecek

05.07.2022 10:11

Armutlu'dan İmralı'ya, Gemlik'ten Mudanya'ya kadar herkes onu izleyecek Camlıca Camii'nin minyatürü tamamlanırsa Marmara'yı selamlayacak Marmara'nın ikinci Çamlıca Camii Togg'un babayiğitlerinden yardım bekliyor Ata Tepe'den tüm körfezi selamlamaya hazırlanan İslamiyetin mührü Timurtaş...

Armutlu'dan İmralı'ya, Gemlik'ten Mudanya'ya kadar herkes onu izleyecek

Camlıca Camii'nin minyatürü tamamlanırsa Marmara'yı selamlayacak

Marmara'nın ikinci Çamlıca Camii Togg'un babayiğitlerinden yardım bekliyor

Ata Tepe'den tüm körfezi selamlamaya hazırlanan İslamiyetin mührü Timurtaş Paşa Cami'nin tamamlanabilmesi için 6 milyona yakın yardım gerekiyor

BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Ata Tepe mevkiinde pandemiye rağmen son iki senedir yapımı devam eden Timurtaş Paşa Camii inşaatı cami derneğinin işçi paralarını ödeyecek para bulamaması sebebiyle yarım kaldı.

Cami derneği başkanı Sinan Şahintürk'ün çabalarıyla iki minaresi ve kubbesi yükselen caminin tamamlanabilmesi için 10 milyon liraya yakın para gerekiyor.

Togg'un Gemlik'teki fabrikasına kuş uçuşu yaklaşık 2 kilometre mesafede bulanan Timurtaş Paşa Camii konumu olarak, görkemli mimarisiyle İstanbul'un yeni sembollerinden biri haline gelen, aynı zamanda Türkiye'nin en modern külliyesi olan asrın mührü Büyük Çamlıca Camisi'nin bir minyatürü olarak gösteriliyor.

Tamamlandığı taktirde, Armutlu'dan İmralı'ya, Gemlik'ten Mudanya'ya kadar Güney Marmara'nın büyük bir bölümünden görülecek olan cami, Türkiye'nin en büyük limanlarının bulunduğu Gemlik körfezine giren yabancı gemileri de İslamiyetin mührü gibi selamlayacak.

6500 metrekarelik külliye alanına sahip 1500 kişilik caminin minarelerinin yüksekliği ise 58 metre, cami henüz tamamlanmamasına rağmen gece ışıkları yandığında körfezden geçen gemiler tarafından siren çalınarak selamlanıyor.

Türkiye'nin yükselen değeri Togg farikasının hemen yanında yükselen cami için Togg'un babayiğitlerine seslenen Cami Derneği Başkanı Sinan Şahintürk,

"Bu camide Togg'un işçileri, mühendisleri gelip cuma namazlarını kılacak. Allah rızası için buraya bir el atın bu cami dana güzel nasıl yapılabilir birlikte konuşalım. Türkiye gündeminin bu kadar yoğun olduğu günlerde Cumhurbaşkanımıza destek olmanızı buraya yardım etmenizi istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızdan da bir kez bile olsa buraya gelip bir kez görmesini talep ediyorum. Burası Mevlanın evi. Biz Fatih Sultan Mehmed Han'ın torunlarıyız. Fatih Sultan Mehmed Han, İstanbul'a Fatih Camii'ni yaparken hiç bir şey düşünmemiş, bizde bu tepeye, bu zirveye böyle güzel bir İslamın mührünü, imzasını atma gayretindeyiz. Bundan dolayı da camimiz için yardım bekliyoruz" dedi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Armutlu'dan İmralı'ya, Gemlik'ten Mudanya'ya kadar herkes onu izleyecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Armutlu'dan İmralı'ya, Gemlik'ten Mudanya'ya kadar herkes onu izleyecek - Son Dakika
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