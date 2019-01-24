Armutlu Mahallesi'ndeki Arızaya Hızlı Müdahale

Hatay'ın altyapısını tamamen sorunlardan arındırmak amacıyla hassas bir şekilde mücadele verildiğini aktaran Genel Müdürlük, ALO 185 HATSU Çağrı Merkezi'ne yapılan arıza kayıtlarının koordineli bir şekilde saha ekiplerine iletilmesi ile sorunların çözüme ulaştığını kaydetti.

Yapılan çalışmalar ve müdahaleler kapsamında bilgi veren İdare, Defne İlçesine bağlı Armutlu Mahallesi'nde oluşan arızada su kaybını önlemek amacıyla hızlı bir şekilde müdahale edildiğini ve tamir kelepçesi takılarak sorunun giderilmesi ile bağlantıların yapıldığını aktardı.